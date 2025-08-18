Johnson & Johnson geht seinen Weg

Obwohl die Johnson & Johnson Aktie im März dieses Jahres erfolgreich einen mittelfristigen Abwärtstrend beenden konnte, ließ die Volatilität nicht nach und drückte das Papier mehrmals in den vorherigen Abwärtstrend. Dabei hat sich aber der Unterstützungsbereich bei 145,00 US-Dollar als tragfähiger Support erwiesen und ermöglichte es schließlich, nach Ausbruch über die einjährige Barriere um 168,10 US-Dollar, ein vollwertiges Kaufsignal zu aktivieren und an das erste Ziel beim Augusthoch aus 2024 bei 175,97 US-Dollar zuzulegen. Favorisiert wurde in der letzten Besprechung jedoch ein Lauf bis auf 179,92 und später 186,60 US-Dollar. Diese beiden Ziele stehen noch aus und dürften bei der aktuellen Aufwärtsdynamik schon bald erreicht werden. Durch den gezielten Einsatz des weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsscheins WKN DU125B ergeben sich noch hervorragende Renditechancen. Sollte die Aktie aber unerwartet auf dem Absatz drehen und unter 173,15 US-Dollar zurücksetzen, müsste ein erneuter Test des einstigen Widerstandes von 168,10 US-Dollar im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks eingeplant werden. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil dies das mittelfristige Long-Szenario in weite Ferne rücken würde.

1. Long-Position bei 176,64 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 171,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 179,92 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU125B Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,05 - 1,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 164,7135 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 164,7135 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 179,92 US-Dollar Hebel: 14,25 Kurschance: + 26 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ47NH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,34 - 1,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 192,3444 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 192,3444 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 176,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.