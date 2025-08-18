Dow Jones Index noch ohne Signal

Sollte nicht ab Anfang dieser Woche gleich Kaufdruck auf den Dow Jones Index ausgeübt werden, müssten kurzfristig Abschläge im Sinne einer Konsolidierung auf 44.249 sowie darunter auf 43.303 Punkte eingeplant werden und würden sich für ein vorsichtiges Short-Engagement anbieten. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 42.624 Punkten könnte eine erneute Kaufwelle den Widerstandsbereich von rund 45.065 Punkten ansteuern und einen neuerlichen Ausbruchsversuch vollziehen. Überdies würde sich aus der gesamten Kursentwicklung seit November letzten Jahres eine große inverse SKS-Formation als Trendfortsetzungsmuster ergeben. Ziele könnten für den Dow Jones Index dann bei 48.333 sowie mittelfristig bei 50.362 Punkten ausgerufen werden. Um in einem größerem Umfang vom beschriebenen Ausbruchsszenario zu profitieren, sollten die Korrekturziele auf Bodenbildungstendenzen abgesucht werden.

1. Long-Position ab 45.065 Punkten eröffnen , Stopp unter 44.260 Punkten platzieren. Kursziel 48.333 Punkte

2. Long-Position um 42.624 Punkten eröffnen , Stopp unter 42.147 Punkten platzieren. Kursziel 45.065/48.333 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY904C Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,77 - 5,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 41.975,00 Punkte Basiswert: Doe Jones Index KO-Schwelle: 41.975,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 44.902,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 48.333 Punkte Hebel: 63,01 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ7FHB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,38 - 6,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45.640,55 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 45.640,55 Punkte akt. Kurs Basiswert: 44.902,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 59,98 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.