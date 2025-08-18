    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag
    JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten gezeigt, dass die europäischen Chemikalienhändler nicht so immun gegen zyklischen und strukturellen Druck seien wie ursprünglich gedacht, schrieb Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien zwar intakt. Udeshi bevorzugt diesbezüglich aber weiterhin IMCD, deren Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan steht. Brenntag werde hingegen stärker von den genannten Faktoren belastet und sei auch vergleichsweise unattraktiv bewertet./gl/tih

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: Brenntag
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 51,50
    Kursziel alt: 51,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


