Novo Nordisk, Tonix Pharmaceuticals Holding Registered & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Tonix Pharmaceuticals Holding Registered
|+20,45 %
|Pharmaindustrie
|🥈
|Great Wall Motor (H)
|+11,01 %
|Fahrzeugindustrie
|🥉
|JD Health International
|+9,70 %
|Gesundheitswesen
|🟥
|Village Farms International
|-5,24 %
|Nahrungsmittel
|🟥
|SBF
|-9,49 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Integra Resources
|-14,01 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|East Africa Metals
|Rohstoffe
|🥈
|Novo Nordisk
|Pharmaindustrie
|🥉
|Canopy Growth
|Pharmaindustrie
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|BitMine Immersion Technologies Registered
|Finanzdienstleistungen
|Lilium Registered (A)
|Luftfahrt und Raumfahrt
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Novo Nordisk
|47
|Pharmaindustrie
|🥈
|DroneShield
|28
|Sonstige Technologie
|🥉
|Borussia Dortmund
|27
|Freizeit
|Rheinmetall
|19
|Maschinenbau
|BYD
|15
|Fahrzeugindustrie
|PUMA
|9
|Freizeit
Tonix Pharmaceuticals Holding Registered
Wochenperformance: +38,61 %
Platz 1
Great Wall Motor (H)
Wochenperformance: +22,86 %
Platz 2
JD Health International
Wochenperformance: +27,83 %
Platz 3
Village Farms International
Wochenperformance: +42,76 %
Platz 4
SBF
Wochenperformance: -26,97 %
Platz 5
Integra Resources
Wochenperformance: -1,86 %
Platz 6
East Africa Metals
Wochenperformance: +26,86 %
Platz 7
Novo Nordisk
Wochenperformance: +4,05 %
Platz 8
Canopy Growth
Wochenperformance: -2,67 %
Platz 9
DroneShield
Wochenperformance: -3,12 %
Platz 10
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: -10,54 %
Platz 11
Lilium Registered (A)
Wochenperformance: +691,67 %
Platz 12
Novo Nordisk
Wochenperformance: +4,05 %
Platz 13
DroneShield
Wochenperformance: -3,12 %
Platz 14
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +1,38 %
Platz 15
Rheinmetall
Wochenperformance: -0,03 %
Platz 16
BYD
Wochenperformance: +3,15 %
Platz 17
PUMA
Wochenperformance: -5,67 %
Platz 18
