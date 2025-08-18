    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Novo Nordisk, Tonix Pharmaceuticals Holding Registered & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Tonix Pharmaceuticals Holding Registered +20,45 % Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 Great Wall Motor (H) +11,01 % Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
    🥉 JD Health International +9,70 % Gesundheitswesen Forum Nachrichten
    🟥 Village Farms International -5,24 % Nahrungsmittel Forum Nachrichten
    🟥 SBF -9,49 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🟥 Integra Resources -14,01 % Rohstoffe Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 East Africa Metals Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 Novo Nordisk Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Canopy Growth Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      BitMine Immersion Technologies Registered Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Lilium Registered (A) Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Novo Nordisk 47 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 DroneShield 28 Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🥉 Borussia Dortmund 27 Freizeit Forum Nachrichten
      Rheinmetall 19 Maschinenbau Forum Nachrichten
      BYD 15 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      PUMA 9 Freizeit Forum Nachrichten




    Novo Nordisk, Tonix Pharmaceuticals Holding Registered & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.