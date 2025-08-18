Graphano kündigt Privatplatzierung an

// NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT //

Vancouver, British Columbia – (15. August 2025) / IRW-Press / Graphano Energy Ltd. (TSXV: GEL) (FWB: 97G0) („Graphano“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) durchführen wird, die aus bis zu 2.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von 0,15 $ pro Einheit besteht, um Bruttoerlöse von bis zu 300.000 $ zu erzielen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“) bestehen, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,25 $ zu erwerben.

Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich um den 29. August 2025 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung zur Weiterentwicklung der Explorationsaktivitäten zu verwenden, darunter ein geplantes Bohrprogramm auf dem Projekt Black Pearl sowie Großprobenahmen und Prospektionsarbeiten in explorierten Bereichen der Projekte Lac Aux Bouleaux und Standard des Unternehmens.

Die Einheiten werden Käufern im Rahmen der Ausnahme für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten nach Teil 5A von National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions (die „Listed Issuer Financing Exemption“) in allen kanadischen Provinzen (außer Québec und New Brunswick) sowie in anderen qualifizierten Jurisdiktionen zum Verkauf angeboten. Die gemäß der Listed Issuer Financing Exemption ausgegebenen und verkauften Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung kann das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in bar von bis zu 6,0 % des gesamten Bruttoerlöses des Angebots zahlen.

Es gibt ein Angebotsdokument vom 15. August 2025 in Bezug auf die Privatplatzierung, das im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter https://graphano.com/ eingesehen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.