East Africa Metals Inc. gibt Absichtserklärung zur Entwicklung des Bergbauprojekts Magambazi/Handeni in Tansania bekannt

Vancouver, British Columbia – 15. August 2025 / IRW-Press / East Africa Metals Inc. (TSXV: EAM) („EAM” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung („MOU”) mit Ubora Minerals Company Limited („Ubora”) über den Erwerb und die Entwicklung des Bergbauprojekts Magambazi und Handeni in Tansania unterzeichnet hat. Ubora ist eine Tochtergesellschaft von Anchises Capital Precious Metal Fund LLC („Anchises“), die 50.200.000 Stammaktien des Unternehmens hält, was etwa 18,66 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. Dementsprechend ist Ubora eine „verbundene Partei“ des Unternehmens gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Die Bedingungen der Absichtserklärung umfassen:

- Barzahlung in Höhe von 1,0 Mio. US$ bei Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, die die Absichtserklärung ersetzt (eine „endgültige Vereinbarung“), anstelle von 1,7 Mio. US$, die PMM Mining Company Limited („PMM“) an EAM schuldet.

- Net-Smelter-Returns-Royalty in Höhe von 4 %, vorbehaltlich einer jährlichen Mindest-Royalty, vorausgezahlter Royalties und kumulierten 10-jährigen Garantiezahlungsbedingungen.

- Auskauf der Beteiligung von PMM am Projekt Magambazi/Handeni.

- Projektentwicklung innerhalb von 48 Monaten nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Übernahme der Kontrolle über das Projekt, wie von den zuständigen Aufsichtsbehörden vorgeschrieben.

- Eine jährliche Mindestproduktionsrate von 40.000 Unzen Gold innerhalb von 48 Monaten nach Aufnahme der kommerziellen Produktion.

Im Oktober 2020 unterzeichnete das Unternehmen einen Aktienkaufvertrag und einen Goldkaufvertrag mit PMM, einem privaten Unternehmen aus Tansania, zur Entwicklung des Magambazi-Bergbauprojekts. Im Dezember 2022 hat das tansanische Ministerium für Mineralien aufgrund der mangelnden Leistung von PMM, der Nichteinhaltung der Bedingungen der Bergbaulizenzvereinbarung für das Projekt und einer Reihe von Verstößen gegen die Vereinbarungen von PMM mit dem Unternehmen die Aktivitäten von PMM am Projektstandort und die Erneuerung der Bergbaulizenzen ausgesetzt. Seitdem steht das Management von EAM in Kontakt mit der tansanischen Regierung und PMM, um die Probleme zu lösen, die die Entwicklung des kommerziellen Bergbaus in Magambazi behindern.