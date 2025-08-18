YOC AG: 10% Umsatzplus im H1 2025 trotz Sondereffekte
YOC AG trotzt Marktstagnation mit 10% Umsatzplus und investiert in die Zukunft.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- YOC AG steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 10% auf 17,1 Mio. EUR, trotz eines stagnierenden Onlinewerbemarkts in Europa.
- Das EBITDA sank auf 0,5 Mio. EUR, und das Konzernperiodenergebnis betrug -0,7 Mio. EUR, beeinflusst durch negative Sondereffekte von 1,2 Mio. EUR.
- Die Sondereffekte umfassen Wechselkurseffekte (0,3 Mio. EUR), Mehraufwendungen für die Expansion in Schweden (0,4 Mio. EUR) und erhöhte Betriebskosten der VIS.X Plattform (0,5 Mio. EUR).
- Investitionen in die VIS.X Plattform, insbesondere in AI-Module und Identity Intelligence, sollen die Marktposition stärken und nachhaltiges Wachstum ermöglichen.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet YOC AG Umsatzerlöse von 39,0 bis 41,0 Mio. EUR, ein EBITDA von 5,5 bis 6,5 Mio. EUR und ein Konzernperiodenergebnis von 3,5 bis 4,5 Mio. EUR.
- CEO Dirk-Hilmar Kraus prognostiziert für das zweite Halbjahr 2025 Umsatzzuwächse von 15%-20% und eine verbesserte Ergebnisqualität nach Behebung der Sondereinflüsse.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei YOC ist am 18.08.2025.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im Minus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,250EUR das entspricht einem Plus von +1,97 % seit der Veröffentlichung.
+1,79 %
-1,04 %
-12,04 %
-6,56 %
-17,15 %
-11,49 %
+416,30 %
+577,28 %
-21,10 %
ISIN:DE0005932735WKN:593273
