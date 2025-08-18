    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    iPhone-Nachfrage überrascht

    Morgan Stanley wird bullisher auf Apple – Steht die Aktie vor dem Comeback?

    Morgan Stanley sieht Apple vor einer Wende dank stärkerer iPhone-Nachfrage und möglicher KI-Impulse, die den Kurs neu antreiben könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Morgan Stanley sieht Aufwärtspotenzial für Apple.
    • Starke iPhone-Nachfrage in China treibt Prognosen.
    • KI-Integration bleibt unsicher, aber optimistische Sicht.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    iPhone-Nachfrage überrascht - Morgan Stanley wird bullisher auf Apple – Steht die Aktie vor dem Comeback?
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel

    Nach einem schwachen Jahresauftakt sieht Morgan Stanley wieder Aufwärtspotenzial bei Apple. In einer neuen Analyse erklärte Analyst Erik Woodring, dass sich die "Apple-Story an einem Wendepunkt" befinden könnte. Insbesondere die robuste Nachfrage nach iPhones in China sorgt für Auftrieb bei den Prognosen.

    China treibt iPhone-Schätzungen nach oben

    Morgan Stanleys China-Team hob seine Schätzungen für die iPhone-Produktion im Septemberquartal um 8 Prozent an. Grund sei ein stärker als erwartetes Verkaufsvolumen im Juniquartal, das die Lagerbestände bei Vertriebspartnern unter das Normalniveau drückte.

    Das eröffnet Spielraum für zusätzliche Auslieferungen im Herbst: Allein für das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro Max werden jeweils rund zwei Millionen zusätzliche Geräte eingeplant. "Die positiven Revisionen sind das Resultat einer besseren Abverkaufsdynamik im Juniquartal und führen zu einem größeren Auffüllpotenzial im September", so Woodring.

    Potenzial im Dezember-Quartal

    Während die Prognosen für das Septemberquartal bereits angepasst wurden, könnte das traditionell volatilere Dezemberquartal weitere Überraschungen bereithalten. "Relativ zu unserer derzeitigen Schätzung von 78 Millionen iPhone-Lieferungen könnte dies ein moderates Upside bedeuten", erklärte Woodring. Genauere Einschätzungen seien allerdings erst möglich, wenn Apple im nächsten Monat die neue iPhone-Generation vorstellt.

     

    Verzögerte KI-Offensive bleibt Unsicherheitsfaktor

    Ein Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch die Einführung von "Apple Intelligence". Die umfassende Integration von KI-Funktionen, darunter ein deutlich erweitertes Siri, wurde mehrfach verschoben. Apple dürfte im kommenden Monat Details zu den neuen iPhones und zur geplanten KI-Roadmap bekannt geben.

    Die Apple-Aktie verlor seit Jahresbeginn über 7 Prozent. Trotz dieser jüngsten Korrekturen bleibt Woodring optimistisch. "Wir sind zunehmend bullish. Viele Faktoren, die uns bereits im vergangenen Jahr optimistisch gestimmt haben, bestehen weiterhin", so der Analyst. "In unseren Augen ist Apple nur eine einzige AI-Partnerschaft von einem Ausbruch entfernt", fasste Woodring zusammen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 197,9EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:17 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mehr anzeigen

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Pascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
