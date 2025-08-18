Morgan Stanley wird bullisher auf Apple – Steht die Aktie vor dem Comeback?

Nach einem schwachen Jahresauftakt sieht Morgan Stanley wieder Aufwärtspotenzial bei Apple . In einer neuen Analyse erklärte Analyst Erik Woodring, dass sich die "Apple-Story an einem Wendepunkt" befinden könnte. Insbesondere die robuste Nachfrage nach iPhones in China sorgt für Auftrieb bei den Prognosen.

Morgan Stanleys China-Team hob seine Schätzungen für die iPhone-Produktion im Septemberquartal um 8 Prozent an. Grund sei ein stärker als erwartetes Verkaufsvolumen im Juniquartal, das die Lagerbestände bei Vertriebspartnern unter das Normalniveau drückte.

Das eröffnet Spielraum für zusätzliche Auslieferungen im Herbst: Allein für das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro Max werden jeweils rund zwei Millionen zusätzliche Geräte eingeplant. "Die positiven Revisionen sind das Resultat einer besseren Abverkaufsdynamik im Juniquartal und führen zu einem größeren Auffüllpotenzial im September", so Woodring.

Potenzial im Dezember-Quartal

Während die Prognosen für das Septemberquartal bereits angepasst wurden, könnte das traditionell volatilere Dezemberquartal weitere Überraschungen bereithalten. "Relativ zu unserer derzeitigen Schätzung von 78 Millionen iPhone-Lieferungen könnte dies ein moderates Upside bedeuten", erklärte Woodring. Genauere Einschätzungen seien allerdings erst möglich, wenn Apple im nächsten Monat die neue iPhone-Generation vorstellt.

Verzögerte KI-Offensive bleibt Unsicherheitsfaktor

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch die Einführung von "Apple Intelligence". Die umfassende Integration von KI-Funktionen, darunter ein deutlich erweitertes Siri, wurde mehrfach verschoben. Apple dürfte im kommenden Monat Details zu den neuen iPhones und zur geplanten KI-Roadmap bekannt geben.

Die Apple-Aktie verlor seit Jahresbeginn über 7 Prozent. Trotz dieser jüngsten Korrekturen bleibt Woodring optimistisch. "Wir sind zunehmend bullish. Viele Faktoren, die uns bereits im vergangenen Jahr optimistisch gestimmt haben, bestehen weiterhin", so der Analyst. "In unseren Augen ist Apple nur eine einzige AI-Partnerschaft von einem Ausbruch entfernt", fasste Woodring zusammen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 197,9EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:17 Uhr) gehandelt.



