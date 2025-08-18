Powells Zins-Showdown wird zur Zitterpartie für die Märkte

Powell steht in Jackson Hole vor einem Balanceakt. Während die Trump-Regierung massiven Druck auf die Fed ausübt, mahnen Analysten zur Vorsicht. "Der Markt hat sich bereits darauf eingestellt, dass [Powell] zumindest einen Seitenblick auf eine Zinssenkung im September werfen wird", erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Gleichzeitig warnen Ökonomen, dass die jüngsten Zollmaßnahmen die Inflation weiter antreiben könnten. "Die Zölle wirken sich ungleichmäßig aus und werden die Inflation in den kommenden Monaten weiter in die Höhe treiben", schrieb Michael Pearce von Oxford Economics.

Die US-Aktienfutures schwanken zu Wochenbeginn, nachdem das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Freitag ohne Durchbruch endete. Anleger richten ihren Blick nun auf das Fed-Treffen in Jackson Hole, wo Fed-Chef Jerome Powell am Freitag seine mit Spannung erwartete Rede halten wird.

Ein schwacher Arbeitsmarktbericht könnte den Ausschlag geben. JPMorgan betonte, dass trotz hoher Inflation die Beschäftigungsdaten für eine Lockerung sprechen. Citi-Ökonom Andrew Hollenhorst geht davon aus, dass Powell zwar auf Risiken hinweisen wird, aber keine feste Zusage macht: "Wir gehen davon aus, dass Powell die Marktpreise für eine Rückkehr zu Zinssenkungen im September bestätigen wird, sich jedoch nicht ausdrücklich zu einer Senkung bei dieser Sitzung verpflichten wird."

Auch die Kommunikation wird entscheidend. Ex-Fed-Vize Richard Clarida sagte: "Wenn sie im September tatsächlich senken, wird es eine lebhafte Diskussion über die Kommunikation geben. Was kommunizieren wir? Ist das eine einmalige Maßnahme? Die erste von fünf oder sechs?"

Powell spricht zum letzten Mal als Fed-Chef in Jackson Hole, bevor seine Amtszeit im Mai endet. Seine Rede findet vor dem Hintergrund widersprüchlicher Daten statt: schwächeres Wachstum, robuste Aktienmärkte, steigende Zölle und eine Inflation, die rund einen Prozentpunkt über dem Zielwert liegt. Während Marktbeobachter eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwarten, könnte jede Abweichung von dieser Erwartung die Märkte heftig bewegen.

