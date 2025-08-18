JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der am 10. September anstehende Quartalsbericht des Textilkonzerns dürfte einen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegenen Umsatz sowie ein weitgehend unverändertes operatives Ergebnis (Ebit) belegen, schrieb Georgina Johanan in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Wie üblich dürften sich die Spanier auch zur aktuellen Geschäftsentwicklung äußern. Die Aktie bleibt einer der bevorzugten Branchentitel der Expertin, die die jüngste Kursschwäche als Kaufgelegenheit sieht./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 43,58EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.



