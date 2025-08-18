JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen belassen. Der am 25. September anstehende Quartalsbericht des Textilkonzerns dürfte einen um Wechselkurseffekte bereinigten Umsatzanstieg um ein Prozent belegen, schrieb Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge sollte wieder im positiven Bereich liegen, was aber schon eingepreist sei. Johanan senkte zudem ihre operative Ergebnisprognose (Ebit) für 2026 um drei Prozent./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 12,79EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
