Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy
- Wegovy erhält US-Zulassung für Fettleberbehandlung.
- Aktienkurs von Novo Nordisk steigt um 7 Prozent.
- Konkurrenzdruck durch Nachahmer belastet Investoren.
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Eine weitere US-Zulassung für den Gewichtssenker Wegovy von Novo Nordisk dürfte am Montag den Bodenbildungsversuch der Aktien des dänischen Pharmakonzerns vorantreiben. Der Kurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Freitagsschluss um rund 7 Prozent auf umgerechnet 349 dänische Kronen zu.
Wie die Dänen in der Nacht auf Samstag mitteilten, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Wegovy zur Behandlung einer moderaten bis fortgeschrittenen nicht-zirrhotische metabolisch-assoziierte Steatohepatitis (MASH) zugelassen. Das ist eine nicht-alkoholische Fettleberentzündung.
Mit dem am Montag erwarteten Kursanstieg würden die Papiere von Novo Nordisk ihren jüngst gestarteten Bodenbildungsversuch fortsetzen. Der Hype rund um starke Geschäfte mit den GLP-1-Diabetes- und Abnehmmedikamenten Ozempic und Wegovy hatte die Aktien der Dänen lange Zeit angetrieben. Von Anfang 2021 bis circa Mitte 2024 hatte sich der Aktienkurs von Novo Nordisk bis auf mehr als 1.000 dänische Kronen in etwa verfünffacht. Das Unternehmen war damit zum wertvollsten im europäischen Index Stoxx Europe 50 aufgestiegen. Mittlerweile sind die Dänen nur noch knapp unter den Top 10.
Der Grund: Konkurrenz etwa durch Nachahmer-Medikamente in den USA ließ die Stimmung der Investoren kippen. So hat Novo Nordisk einerseits mit dem Vormarsch des Konkurrenten Lilly zu kämpfen, andererseits machen dem Konzern durch US-Apotheken in den USA hergestellte billigere Kopien zu schaffen.
Erst Ende Juli des laufenden Jahres mussten die Dänen wegen des weiterhin starken Wettbewerbs für Ozempic und Wegovy ihre Jahresziele erneut zurechtstutzen. Der Aktienkurs war daraufhin auf den tiefsten Stand seit 2022 eingebrochen./mis/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 596 auf Tradegate (18. August 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +4,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 153,67 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 480,78DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +648,73 %/+1.265,34 % bedeutet.
Die FDA hat Wegovy (Semaglutid) von Novo Nordisk für die Behandlung von Erwachsenen mit MASH und moderater bis fortgeschrittener Leberfibrose zugelassen.
Laut Chatgpt betrifft die Zulassung circa weitere 22 Millionen Patienten in den USA und weltweit haben circa 1/3 der Übergewichtigen auch MASH. ("In den USA betrifft die Zulassung etwa 22 Millionen Erwachsene mit MASH, was etwa 1 von 20 Menschen entspricht. Weltweit haben schätzungsweise 1 von 3 Personen mit Übergewicht oder Adipositas ebenfalls MASH.")
Quelle: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/08/15/3134494/0/en/Novo-Nordisk-A-S-Wegovy-approved-in-the-US-for-the-treatment-of-MASH.html
Als sinnvollen Zusatz sollte "jeder" NN-Aktionär dieses PDF wenigstens rudimentär kennen, um sich ein Bild von Unternehmen, Produktpipeline, Marktchancen und Ideen machen zu können:
