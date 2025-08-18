Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy

@





"Im" Zug zu sitzen, bedeutet "Überzeugung", mit dem Ticket das richtige getan zu haben und es nicht täglich in Frage zu stellen. Die anderen, über die ich sprach, haben in den meisten Fällen ja auch ein Ticket am Bahnhofsschalter gelöst, sind sich aber nicht sicher, ob sie jetzt den richtigen Zug in die richtige Richtung gelöst haben? Du siehst also, dass es "nicht" um den Fahrschein, sondern darum geht, was jeder Käufer "danach" über diese Fahrt denkt, womit ich dann für dich hoffe, du hast dein Sitzkissen aus Bequemlichkeit und nicht als "Puffer" für eventuell spätere Stürze in deine Reisetasche gepackt. Positiv ist natürlich, wenn du überzeugt davon bist dich schon im Abteil zu befinden, womit du da anderen schon ein Stück voraus bist.





Übrigens meine ich all das keine Sekunde hämisch oder diskreditierend, da ich ja weiß, was die Psyche mit Kleinanlegern so treibt und ich selbst auch schon zur Genüge kennenlernen musste. Eigentlich geht es lediglich darum, dass man sich "vor" dem Kauf so gut wie möglich informiert, um diesen Kauf seriös abwickeln zu können. "Danach" hält man sich an ein klares "Regelwerk", welches dieses tägliche, unnütze Zuwarten mit Gedanken in Endlosschleife gar nicht mehr zulässt. Das ist anfangs schwierig, was man aber peu a peu reduzieren kann und auch sollte.









Es sollte auch niemand auf die Idee kommen, ich würde hier nicht auf Augenhöhe, sondern von oben herab kommunizieren, was falsch wäre, da ich das genaue Gegenteil tue, indem ich "meine eigenen" Erfahrungen auf diese Art mitteile. Dieses sprunghafte psychische Verhalten ist etwas völlig normales, was man aber in den Griff bekommen kann, wenn es einem bewusst wird. Ich habe genauso Emotionen wie alle anderen hier. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass ich gelernt habe damit umgehen zu können, was dann eben auch eine gewisse Zeit benötigt. Mehr ist das eigentlich nicht.