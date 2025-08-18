RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er sei von der starken Kostenkontrolle des Modekonzerns beeindruckt und fühle sich durch die ergriffenen Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zölle in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er weiterhin moderat bewertet./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 41,16EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Manjari Dhar
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
