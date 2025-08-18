S-Bahn fährt wieder zwischen Frankfurt und Offenbach

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer mehr als sechswöchigen Sperrung rollen wieder S-Bahn-Züge zwischen Frankfurt und Offenbach. Die ersten Züge befahren die Strecke, die teilweise durch Tunnel führt, seit 5.00 Uhr morgens. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Am Morgen gab es allerdings Verzögerungen auf der Strecke, als Grund wurden technische Störungen angegeben.

Die Bauarbeiten sind auch nicht beendet - daher gibt es weiter Einschränkungen: Für die Nächte und in den hessischen Herbstferien vom 2. bis 20. Oktober kündigt die Deutsche Bahn Sperrungen auf der Strecke an.