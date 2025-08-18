RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:30 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 15,98EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 128

Kursziel alt: 128

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

