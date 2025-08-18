RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 15,98EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 128
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 128
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte