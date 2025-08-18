Mehr Baugenehmigungen nur bei Einfamilienhäusern

Die Zahl der Neugenehmigungen gibt einen ersten Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit. Allerdings werden nicht alle Projekte umgesetzt oder erst mit Verzögerung angegangen. Im vergangenen Jahr wurden nur noch 251.900 Wohnungen fertiggestellt und damit so wenige wie seit 2015 nicht mehr. Die durchschnittliche Zeitspanne zwischen Genehmigung und Fertigstellung hat sich seit 2020 um 6 Monate auf durchschnittlich 26 Monate verlängert./ceb/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Steico Aktie

Die Steico Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 98,60 auf Tradegate (18. August 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Steico Aktie um +5,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Steico bezifferte sich zuletzt auf 373,92 Mio..

Steico zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 42,00Euro was eine Bandbreite von +12,99 %/+58,19 % bedeutet.