    BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Kochboxenhersteller stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, dass aus eigener Kraft eine Rückkehr zu einem wieder positiven Wachstum möglich ist, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben Währungsentwicklungen zehre auch Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne auf. Er glaubt jedoch daran, dass wieder Wachstum drin ist und hält daher die Bewertung der Aktien für zu niedrig./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:14 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 7,042EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Trion Reid
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 14
    Kursziel alt: 14
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


