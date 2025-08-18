BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Kochboxenhersteller stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, dass aus eigener Kraft eine Rückkehr zu einem wieder positiven Wachstum möglich ist, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben Währungsentwicklungen zehre auch Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne auf. Er glaubt jedoch daran, dass wieder Wachstum drin ist und hält daher die Bewertung der Aktien für zu niedrig./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 7,042EUR auf Tradegate (18. August 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Trion Reid

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00 € , was eine Steigerung von +96,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer