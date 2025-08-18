Can-Am präsentiert das Traxter Side-by-Side-Fahrzeug der neuen Generation

LAUSANNE, Schweiz, 18. August 2025 /PRNewswire/ -- Can-Am, die Kultmarke von BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO), verändert mit der nächsten Generation seines Modells Can-Am Traxter die Landschaft der Side-by-Side-Fahrzeuge für den Nutz- und Freizeitbereich. Der Traxter wird von Landwirten, Viehzüchtern und Fahrern auf der ganzen Welt geschätzt und ist bekannt für seine Leistungsstärke und seine Fähigkeit, Arbeit und Freizeit zu verbinden. Für das Jahr 2026 wurde dieses legendäre Arbeitstier grundlegend überarbeitet, wodurch seine Position als eines der leistungsfähigsten, vielseitigsten und zuverlässigsten Side-by-Side-Fahrzeuge für den Nutz- und Freizeitbereich auf dem Markt weiter gefestigt wird.

„Für Landwirte, Viehzüchter und Bauunternehmer auf der ganzen Welt steht die Uhr nie still", sagt Julie Tourville, Director, Global Marketing, Can-Am Off-Road bei BRP. „Die neue Traxter Plattform soll dies unter Beweis stellen und der unaufhaltsamen Tatkraft unserer hart arbeitenden Kunden gerecht werden. Von der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen über die Leitung einer Baustelle bis hin zur Flucht in die Wildnis – beim Traxter der neuen Generation dreht sich alles darum, unseren Fahrern mit praktischen und erstklassigen Funktionen, branchenführender Technologie und zuverlässiger Leistung einen echten Mehrwert zu bieten, auf den sie zählen können, wenn es darum geht, ihre Arbeit zu erledigen und noch mehr zu erreichen."

Antriebsstrang

Das Herzstück des Can-Am Traxter der nächsten Generation ist der brandneue HD11, ein Rotax ACE Dreizylinder-Reihenmotor mit 999 cm³ Hubraum, 95 PS und einem Drehmoment von 94,9 Nm. Der PS-starke Motor HD11 ist kombiniert mit einem völlig neuen stufenlosen Getriebe (CVT) und einer pDrive Primärkupplung, die die Kraft präzise auf den Boden übertragen, die Leistung im unteren Drehzahlbereich verbessern und zugleich für mehr Zuverlässigkeit sorgen. Mit drei neuen wählbaren Fahrmodi – Normal, Arbeit und Sport – optimiert der Motor die Leistung für die härtesten Aufgaben, vom Ziehen schwerer Lasten bis hin zur Bewältigung anspruchsvollster Geländepassagen.