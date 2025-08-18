Rheinmetall Aktie steigt: Trump erhöht Druck auf Ukraine für raschen Frieden

Die Papiere von Rheinmetall notierten am Montagmorgen bei 1.635 Euro, ein Plus von 1,9 Prozent (Stand: 9:00 Uhr MESZ, Tradegate). Damit setzt sich die beeindruckende Kursentwicklung des Rüstungsriesen fort, der seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 um mehr als 1.500 Prozent zugelegt hat. Auch andere europäische Verteidigungswerte wie Leonardo haben massive Gewinne verzeichnet.

Die Aktien europäischer Rüstungs- und Energiekonzerne stehen zum Wochenstart im Zentrum des Anlegerinteresses, nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende erneut Druck auf die Ukraine ausgeübt hat, schnell einem Friedensabkommen mit Russland zuzustimmen.

Trump erhöht Druck auf Selenskyj

Trump hatte nach seinem dreistündigen Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska erklärt, er erwarte von Kiew nun "zügige Schritte" in Richtung eines Friedensschlusses. Ein Waffenstillstand sei zwar nicht vereinbart worden, doch Trump stellte klar, dass nach seiner Auffassung die Verantwortung nun bei dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj liege.

In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump: "Selenskyj könnte den Krieg fast sofort beenden, wenn er will – oder er kann weiterkämpfen." Dabei griff er zentrale Forderungen des Kremls auf, darunter die Anerkennung der russischen Annexion der Krim sowie ein klares Nein zu einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine.

Selenskyj lehnt solche Zugeständnisse bisher strikt ab. Besonders der mögliche Rückzug aus den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk gilt für Kiew als inakzeptabel. Analysten warnen, dass ein Nachgeben in dieser Frage die ukrainische Verteidigungslinie schwächen und weitere russische Offensiven erleichtern würde.

Geopolitische Risiken verschieben die Marktlogik

Ökonomen gehen davon aus, dass die USA ihre militärische Unterstützung für die Ukraine deutlich zurückfahren könnten, sollte Trump wirtschaftliche Chancen in Moskau priorisieren. Holger Schmieding, Chefökonom bei Berenberg, sagte laut Reuters, ein Ende der US-Sanktionen gegen Russland sei denkbar – mit weitreichenden Folgen für die geopolitische und ökonomische Balance.

Ein solcher Kurswechsel würde den Druck auf Europa erhöhen, die Verteidigungsausgaben weiter zu steigern. Für Anleger bedeutet dies, dass Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, BAE Systems oder Leonardo kurzfristig weiter profitieren könnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

