Jefferies hebt Ziel für Vestas auf 149 Kronen - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,81 % und einem Kurs von 17,17 auf Tradegate (18. August 2025, 09:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 17,30 Mrd..

Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0737. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 152,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 195,00DKK was eine Bandbreite von +574,09 %/+1.013,97 % bedeutet.