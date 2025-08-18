ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Vestas auf 149 Kronen - 'Buy'
- Jefferies hebt Vestas-Kursziel auf 149 Kronen an.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Ausblicke.
- US-Aufträge steigen durch Trumps Steuergesetz.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 126 auf 149 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory der Dänen werde mit Blick auf das zweite Halbjahr immer besser, schrieb Lucas Ferhani am Sonntag. Denn die US-Aufträge nähmen dank Trumps Steuergesetz "Big Beautiful Bill" zu und der Finanzausblick von Vestas bessere die Berechenbarkeit bis ins Jahr 2030. Ferhani hob seine Schätzungen an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,81 % und einem Kurs von 17,17 auf Tradegate (18. August 2025, 09:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 17,30 Mrd..
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0737. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 152,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 195,00DKK was eine Bandbreite von +574,09 %/+1.013,97 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 149 Euro
