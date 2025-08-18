    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Endlich wieder Land in Sicht

    2097 Aufrufe 2097 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue US-Zulassung für Wegovy: Novo-Nordisk-Aktie auf Erholungskurs

    Novos Abnehmmittel Wegovy zeigt sich auch für eine in den USA weit verbreitete Lebererkrankung effektiv. Jetzt bekommen die Dänen die Zulassung für ihren Blockbuster. Nimmt die Erholung der Aktie jetzt Fahrt auf?

    Für Sie zusammengefasst
    Endlich wieder Land in Sicht - Neue US-Zulassung für Wegovy: Novo-Nordisk-Aktie auf Erholungskurs
    Foto: Christian Schultz/dpa

    Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die beschleunigte Zulassung für sein Gewichtsmedikament Wegovy zur Behandlung der nicht-alkoholischen Fettleberentzündung MASH (metabolisch-assoziierte Steatohepatitis) erhalten.

    Damit ist Wegovy erstmals aus der Klasse der GLP-1-Medikamente für diese schwere Lebererkrankung zugelassen – und stärkt Novo Nordisk in einem wachsenden Markt für Stoffwechselerkrankungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    317,86€
    Basispreis
    3,47
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    352,44€
    Basispreis
    3,14
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Es gab bisher wirklich keine guten Behandlungsmöglichkeiten in diesem Bereich", sagte Jason Brett, medizinischer Leiter von Novo Nordisk gegenüber Reuters. "Wir sind erst die zweite von der FDA zugelassene Behandlung für MASH, und wir brauchen wirklich bessere Medikamente mit einem besseren Gesamtnutzen-Risiko-Profil, die auch das Fortschreiten der Krankheit verhindern können."

    Novo Nordisk

    +3,68 %
    +4,05 %
    -17,17 %
    -19,03 %
    -61,70 %
    -9,21 %
    +65,37 %
    +76,53 %
    +2.626,87 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Die Novo-Aktie startet nach den Neuigkeiten mit einer kleinen Erleichterungsrallye in die neue Woche. Auf Tradegate startete die Aktie am frühen Morgen bei 47 Euro, ein Plus von 6 Prozent. Im Laufe des Morgens gaben die Papiere einen Teil der Gewinne wieder ab. An der Heimatbörse in Kopenhagen notiert die Aktie aktuell rund 3 Prozent im Plus.

    Ende Juli war die Aktie nach einer erneuten Korrektur der Jahresziele heftig abgestürzt. Sorgen machen Anlegern die starke Konkurrenz auf dem Markt für Gewichtsverlustmittel sowie Nachahmerprodukte. Von Anfang 2021 bis Mitte 2024 hatten sich die Papiere durch den Hype um Wegovy und Ozempic zeitweise mehr als verfünffacht und Novo Nordisk zum wertvollsten Unternehmen im Stoxx Europe 50 gemacht.

    Schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
     

    Laut der American Liver Foundation leiden rund fünf Prozent der US-Erwachsenen an MASH, für die bislang nur eine FDA-zugelassene Therapie von Madrigal Pharmaceuticals (Rezdiffra) existiert. Studien zeigten, dass Wegovy die Lebergesundheit bei deutlich mehr Patienten verbessert als ein Placebo, auch bei Leberverhärtungen. Die Dänen haben einen Antrag auf Zulassung auch in Europa und Japan gestellt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 45,37EUR auf Tradegate (18. August 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,96kr, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Endlich wieder Land in Sicht Neue US-Zulassung für Wegovy: Novo-Nordisk-Aktie auf Erholungskurs Novos Abnehmmittel Wegovy zeigt sich auch für eine in den USA weit verbreitete Lebererkrankung effektiv. Jetzt bekommen die Dänen die Zulassung für ihren Blockbuster. Nimmt die Erholung der Aktie jetzt Fahrt auf?