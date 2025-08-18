Neue US-Zulassung für Wegovy: Novo-Nordisk-Aktie auf Erholungskurs

Damit ist Wegovy erstmals aus der Klasse der GLP-1-Medikamente für diese schwere Lebererkrankung zugelassen – und stärkt Novo Nordisk in einem wachsenden Markt für Stoffwechselerkrankungen.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die beschleunigte Zulassung für sein Gewichtsmedikament Wegovy zur Behandlung der nicht-alkoholischen Fettleberentzündung MASH (metabolisch-assoziierte Steatohepatitis) erhalten.

"Es gab bisher wirklich keine guten Behandlungsmöglichkeiten in diesem Bereich", sagte Jason Brett, medizinischer Leiter von Novo Nordisk gegenüber Reuters. "Wir sind erst die zweite von der FDA zugelassene Behandlung für MASH, und wir brauchen wirklich bessere Medikamente mit einem besseren Gesamtnutzen-Risiko-Profil, die auch das Fortschreiten der Krankheit verhindern können."

Die Novo-Aktie startet nach den Neuigkeiten mit einer kleinen Erleichterungsrallye in die neue Woche. Auf Tradegate startete die Aktie am frühen Morgen bei 47 Euro, ein Plus von 6 Prozent. Im Laufe des Morgens gaben die Papiere einen Teil der Gewinne wieder ab. An der Heimatbörse in Kopenhagen notiert die Aktie aktuell rund 3 Prozent im Plus.

Ende Juli war die Aktie nach einer erneuten Korrektur der Jahresziele heftig abgestürzt. Sorgen machen Anlegern die starke Konkurrenz auf dem Markt für Gewichtsverlustmittel sowie Nachahmerprodukte. Von Anfang 2021 bis Mitte 2024 hatten sich die Papiere durch den Hype um Wegovy und Ozempic zeitweise mehr als verfünffacht und Novo Nordisk zum wertvollsten Unternehmen im Stoxx Europe 50 gemacht.

Schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Laut der American Liver Foundation leiden rund fünf Prozent der US-Erwachsenen an MASH, für die bislang nur eine FDA-zugelassene Therapie von Madrigal Pharmaceuticals (Rezdiffra) existiert. Studien zeigten, dass Wegovy die Lebergesundheit bei deutlich mehr Patienten verbessert als ein Placebo, auch bei Leberverhärtungen. Die Dänen haben einen Antrag auf Zulassung auch in Europa und Japan gestellt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 45,37EUR auf Tradegate (18. August 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,96 kr , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer