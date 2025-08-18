    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

    • Berenberg bleibt bei Hellofresh auf "Buy" mit 14 Euro.
    • Anleger müssen Geduld für positives Wachstum zeigen.
    • Währungs- und Marktbedingungen belasten Effizienzgewinne.
    Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 14 Euro
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Kochboxenhersteller stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, dass aus eigener Kraft eine Rückkehr zu einem wieder positiven Wachstum möglich ist, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben Währungsentwicklungen zehre auch Gegenwind im Fertigproduktsegment die Effizienzgewinne auf. Er glaubt jedoch daran, dass wieder Wachstum drin ist und hält daher die Bewertung der Aktien für zu niedrig./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 14 Euro

