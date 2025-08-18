ANALYSE-FLASH
RBC belässt Vestas auf 'Outperform' - Ziel 128 Kronen
- RBC belässt Vestas auf "Outperform" mit 128 DKK.
- Steuer- und Ausgabengesetz stärkt Windturbinen-Markt.
- Aktualisierte Steuergutschriften fördern US-Aktivitäten.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,75 % und einem Kurs von 17,16 auf Tradegate (18. August 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 17,72 Mrd..
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0737. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 152,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 195,00DKK was eine Bandbreite von +571,79 %/+1.010,16 % bedeutet.
