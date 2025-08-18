JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer Bestandsaufnahme in der Reifenbranche nach dem zweiten Quartal. Michelin bezeichnet er als "herausragende Kaufempfehlung". Die Bewertung der Aktie sei attraktiv und 2026 zeichneten sich starke Gewinntreiber ab./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 09:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf SIX Swiss (CHF) () gehandelt.