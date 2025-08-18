SMA Solar Technology Aktie startet durch - 18.08.2025

Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 23,630€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,96 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,330 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SMA Solar Technology über einen Zuwachs von +0,49 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -1,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +64,34 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,06 % 1 Monat +6,94 % 3 Monate +0,49 % 1 Jahr +0,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SMA Solar Technology Aktie, beeinflusst durch US-Steuergutschriften, die Konkurrenz durch chinesische Hersteller, potenzielle Cybergefahren und Analystenbewertungen. Die jüngsten Kursbewegungen werden mit Leerverkäufen und der finanziellen Lage des Unternehmens in Verbindung gebracht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 805,04 Mio.EUR wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underperform" belassen. Wind- und Solarprojekte hätten in den USA eine klare Unterstützung bis mindestens 2029, schrieb Constantin Hesse am Sonntag …

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.