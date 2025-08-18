Wirtschaft
Dax startet schwächer - Trump-Selenskyj-Treffen im Fokus
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montagmorgen mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.270 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Rheinmetall und Eon. Am Ende ließen die Aktien der Hannover Rück, von Heidelberg Materials und der Commerzbank am stärksten nach.
"Dass das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Freitag keinen Durchbruch gebracht hat, haben die Börsen gut weggesteckt", sagte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Anleger werteten es positiv, dass die Gespräche weitergehen. Jetzt liege der Fokus auf dem Treffen am Montag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, so Altmann.
Der Dax notiere zwar weiterhin in Reichweite seines Rekordhochs. Das Motto der Anleger laute aber weiterhin "Abwarten". "In der vergangenen Handelswoche lag das Handelsvolumen an allen fünf Tagen unter dem Durchschnitt der vergangenen 12, 24 und auch 36 Monate. Es bräuchte hier eine positive Nachricht, um wieder mehr Käufer anzulocken", so der Marktanalyst.
"Die steigenden Zinsen schütteln Dax und Co bislang gut ab." Mit 3,35 Prozent sei die Rendite 30-jähriger Bundesanleihen am Freitag auf ein neues 14-Jahres-Hoch geklettert. Dieser Zinsanstieg im Bereich der längeren Laufzeiten erhöhe die Finanzierungskosten der Unternehmen und schlage sich perspektivisch in niedrigeren Gewinnen nieder, so Altmann.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1701 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8546 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,92 US-Dollar; das waren 7 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Huta schrieb 14.08.25, 11:30
Guten Tag !
Mal wieder "Börse paradox" heute bei RWE. Das Halbjahresergebnis 2025 fiel schlechter aus als das aus 2024. Ja! Aber das wurde von RWE seit Beginn des Wirtschaftsjahres so vorhergesagt. Man hat zum 30.06. mehr verdient als die Hälfte des vorhergesagten Jahresergebnisses. Zudem wurden die Prognosen für 2027 (3 Euro EpS) und 2030 (4 Euro EpS ). Dennoch scheint der ein oder andere Anleger von den Zahlen so dermaßen überrascht gewesen zu sein, dass er seine Aktien geschmissen und den Kurs der Aktie auf Talfahrt geschickt hat. Wir sprechen dementsprechend von einer eingehaltenen Prognose hinsichtlich des Ergebnisses, wir sprechen von einer bestätigten Dividendenerhöhung auf 1,20 Euro für das laufende Jahr, wir sprechen von einem KGV2027 von 11,5 und einem KGV2030 von etwa 8,5. ZUdem dürfte die Dividendenrendite bis dahin deutlich über 4% liegen (denn die Absicht, die Dividende von Jahr zu Jahr um 5-10% zu erhöhen, wurde heute auch noch einmal bestätigt).
Ich weiß daher eigentlich nicht wirklich, warum die Aktie heute so abgestraft wird, hab aber bei knapp über 34 Euro noch ein wenig aufgestockt.
Huta schrieb 28.05.25, 21:42
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...
Huta schrieb 21.03.25, 06:55
Na ja, dass der Gewinn vorübergehend rückläufig sein würde - bis 2027 - war von RWE aber auch schon früher so kommuniziert worden.
Man bleibt ja auch dabei, dass das EpS in 2027 bei etwa 3 Euro liegen soll und in 2030 bei etwa 4 Euro.
Zudem erhöht man planmäßig die Dividende weiter - für 2025 hat man nun 1,20 Euro angekündigt.
Das einzige was sich außerplanmäßig entwickeln soll, sind die Investitionen. Das kann man negativ sehen, muss man mMn aber nicht. Es gibt eben veränderte Rahmenbedingungen. In den USA z.B. sind Offshore Windanlagen politisch aktuell nicht mehr erwünscht. Dann kann man sich die dafür vorgesehenen Mittel eben auch sparen und angesichts der Unsicherheiten "das Geld etwas mehr zusammenhalten".
Zudem hat RWE die Renditeanforderungen für neu HZ errichtende Anlagen von 8% auf 8,5% erhöht, um klarzumachen, dass man nur in Projekte investieren wird, die sich wirklich rechnen - für mich ist das nicht negativ.
Zusammengefasst: RWE wird in den nächsten Jahren weniger Geld ausgeben, geht aber davon aus, dennoch EpS und Dividende erheblich steigern zu können. Deshalb sehe ich persönlich RWE auch weiter als interessante Investmementmöglichkeit - ist aber natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere hier.
