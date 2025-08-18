    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Die neuen US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie seien sehr positiv für den Windturbinen-Hersteller, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie böten Klarheit für Projekte, die bis 2030 in Betrieb genommen werden./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

