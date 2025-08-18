JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Die neuen US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie seien sehr positiv für den Windturbinen-Hersteller, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie böten Klarheit für Projekte, die bis 2030 in Betrieb genommen werden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,76 % und einem Kurs von 17,32EUR auf Tradegate (18. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 164
Kursziel alt: 164
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
