Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Company Name: Verve Group SE

ISIN: SE0018538068



Reason for the research: Sechsmonatsbericht

Recommendation: Kaufen

from: 18.08.2025

Target price: EUR4,80

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 5,80 auf EUR 4,80.

Zusammenfassung:

Die Hauptkennzahlen für Q2 lagen über dem Vorjahresniveau, waren jedoch schwächer als in den Vorquartalen. Das Management hatte bereits bei dem Q1 Conference Call angekündigt, dass das Juni-Quartal durch geplante Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Plattform belastet werden würde, um alle In-App-Marktplatzaktivitäten in einem einzigen Technologie-Stack zu konsolidieren. Diese Upgrades wurden zwar termingerecht abgeschlossen, doch nachfolgende Probleme bei der Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit der Supply Side Platform (SSP) wirkten sich bis ins dritte Quartal hinein aus und führten zu Umsatzverlusten in den ersten sechs Wochen von Q3. Dies ist neben den negativen Wechselkurseffekten der Hauptgrund für die reduzierte Guidance, die nun einen Umsatz zwischen EUR485 Mio. und EUR515 Mio. und ein AEBITDA zwischen EUR125 Mio. und EUR140 Mio. vorsieht (bisher: EUR530 Mio. bis EUR565 Mio. bzw. EUR155 Mio. bis EUR175 Mio.). Die aktualisierte Prognose weist erneut eine große Bandbreite auf, um der wirtschaftlichen Unsicherheit in den USA Rechnung zu tragen. Wir sehen hinter der Guidancesenkung eher ein vorübergehendes denn ein strukturelles Problem und behalten unsere Kaufempfehlung für Verve bei. Unser Kursziel sinkt auf EUR4,80 (bisher: EUR5,80), nachdem wir unsere Schätzung an das untere Ende der revidierten Prognose angepasst haben (Aufwärtspotenzial: 167%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 5.80 to EUR 4.80.



Abstract:

Headline Q2 KPIs were up YoY but weaker than prior quarters. Management had already signalled on the Q1 earnings call that the June quarter would be burdened by planned platform unification measures to consolidate all in-app marketplace activities into a single technology stack. These upgrades were completed on time, but subsequent problems in revving the Supply Side Platform (SSP) back up to full tilt bled into Q3 causing revenue loss during the first six weeks of the September quarter. This, alongside Fx headwinds, is the primary culprit behind the reduced guidance, which now calls for sales ranging from EUR485m to EUR515m and AEBITDA of EUR125m to EUR140m (old: EUR530m to EUR565m; EUR155m to EUR175m respectively). The updated guidance again features a wide range to account for US economic uncertainty. We regard the downgrade as more of a hiccup than a structural problem and stay Buy-rated on Verve. Our TP moves down to EUR4.8 (old: EUR5.8) after adjusting FBe to the lower end of the revised outlook (upside: 167%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a0a3ec6df0a6b609816eb80d8ecbc1b0

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



