ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 35 Euro
- Deutsche Bank stuft Commerzbank von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel steigt von 33 auf 35 Euro, trotz Abstufung.
- Begründung: gestiegene Bewertung und hohe Profitabilität.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Commerzbank nach einer Kursverdreifachung binnen 12 Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 35 Euro angehoben. Benjamin Goy begründete die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der deutlich gestiegenen Bewertung des Finanzinstituts, auch wenn er betonte, die Aktienstory weiter zu mögen. Er erwähnte dabei die steigende Profitabilität, Kapitalrückflüsse und die anstehenden Vorteile durch die deutschen Staatsausgaben./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 36,08 auf Tradegate (18. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,67 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -25,17 %/-2,99 % bedeutet.
Analyst: Commerzbank
Kursziel: 35 Euro
Ich kann den Sarkasmus nicht wirklich nachvollziehen, wenn ich feststelle, dass das Ziel der Gruppe, nämlich 40€, bald erreicht werden könnte. Ich frage mich einfach, wie es jetzt weitergeht. Ich stimme zu, dass es optimistisch ist, daran zu glauben, dass es weiter nach oben gehen kann. Tatsächlich ziehe ich es vor, optimistisch zu sein, anstatt sarkastisch über andere zu urteilen. Es ist natürlich einfacher, keinen Vorschlag zu machen und aus der zweiten Reihe andere ins Lächerliche zu ziehen – das ist politisch gesehen vielleicht modern. Dennoch bleibt die Frage, wie es weitergehen könnte, ohne eine konstruktive Antwort.