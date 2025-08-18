    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    ANALYSE-FLASH

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft Commerzbank von "Buy" auf "Hold" ab.
    • Kursziel steigt von 33 auf 35 Euro, trotz Abstufung.
    • Begründung: gestiegene Bewertung und hohe Profitabilität.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 35 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Commerzbank nach einer Kursverdreifachung binnen 12 Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 35 Euro angehoben. Benjamin Goy begründete die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der deutlich gestiegenen Bewertung des Finanzinstituts, auch wenn er betonte, die Aktienstory weiter zu mögen. Er erwähnte dabei die steigende Profitabilität, Kapitalrückflüsse und die anstehenden Vorteile durch die deutschen Staatsausgaben./tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Long
    33,58€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,94€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Commerzbank

    -2,91 %
    +8,17 %
    +30,77 %
    +47,52 %
    +191,80 %
    +428,42 %
    +687,76 %
    +236,17 %
    -60,81 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 36,08 auf Tradegate (18. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,67 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -25,17 %/-2,99 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Commerzbank
    Kursziel: 35 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00, was einem Rückgang von -2,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank senkt Commerzbank auf 'Hold' - Ziel 35 Euro Deutsche Bank Research hat Commerzbank nach einer Kursverdreifachung binnen 12 Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 35 Euro angehoben. Benjamin Goy begründete die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit …