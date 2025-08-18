Börsenstart Europa - 18.08. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 31.033,40 PKT und steigt um +0,15 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +4,19 %, Nordex +3,55 %, Aroundtown +3,34 % Flop-Werte: Lanxess -2,29 %, Evotec -1,82 %, Evonik Industries -1,72 %

Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.288,66 PKT und fällt um -0,35 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,88 %, RWE +2,17 %, Siemens Energy +0,68 % Flop-Werte: Commerzbank -3,51 %, Airbus -1,92 %, Merck -1,81 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.768,75 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +7,76 %, Nordex +3,55 %, Formycon +1,90 %

Flop-Werte: Evotec -1,82 %, Nagarro -1,57 %, Jenoptik -1,53 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.427,16 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,14 %, Rheinmetall +2,88 %, Enel +1,34 %

Flop-Werte: UniCredit -2,18 %, Intesa Sanpaolo -2,09 %, Airbus -1,92 %

Der ATX bewegt sich bei 4.814,57 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,69 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,44 %, OMV +0,70 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,15 %, Wienerberger -1,69 %, Erste Group Bank -1,51 %

Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 12.033,87 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Swisscom +0,53 %, Novartis +0,48 %, Alcon +0,36 %

Flop-Werte: Amrize -1,24 %, Geberit -1,16 %, Sika -1,10 %

Der CAC 40 steht bei 7.879,82 PKT und verliert bisher -0,64 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,69 %, SAFRAN +0,64 %, ORANGE +0,54 %

Flop-Werte: Airbus -1,92 %, Credit Agricole -1,84 %, Societe Generale -1,76 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.639,15 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Alfa Laval +0,69 %, Tele2 (B) +0,65 %, Essity Registered (B) +0,43 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,20 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,15 %, Volvo Registered (B) -1,02 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.230,00 PKT und steigt um +1,36 %.

Top-Werte: Jumbo +2,20 %, Piraeus Port Authority +1,34 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,26 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,55 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,51 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,96 %