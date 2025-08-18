    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Start Update

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 18.08. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 18.08. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.288,66 PKT und fällt um -0,35 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,88 %, RWE +2,17 %, Siemens Energy +0,68 %
    Flop-Werte: Commerzbank -3,51 %, Airbus -1,92 %, Merck -1,81 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 31.033,40 PKT und steigt um +0,15 %.
    Top-Werte: flatexDEGIRO +4,19 %, Nordex +3,55 %, Aroundtown +3,34 %
    Flop-Werte: Lanxess -2,29 %, Evotec -1,82 %, Evonik Industries -1,72 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.667,73€
    Basispreis
    16,48
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.910,22€
    Basispreis
    16,18
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.768,75 PKT und fällt um -0,07 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +7,76 %, Nordex +3,55 %, Formycon +1,90 %
    Flop-Werte: Evotec -1,82 %, Nagarro -1,57 %, Jenoptik -1,53 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.427,16 PKT und fällt um -0,56 %.
    Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,14 %, Rheinmetall +2,88 %, Enel +1,34 %
    Flop-Werte: UniCredit -2,18 %, Intesa Sanpaolo -2,09 %, Airbus -1,92 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.814,57 PKT und fällt um -0,74 %.
    Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,69 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,44 %, OMV +0,70 %
    Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,15 %, Wienerberger -1,69 %, Erste Group Bank -1,51 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 12.033,87 PKT und fällt um -0,57 %.
    Top-Werte: Swisscom +0,53 %, Novartis +0,48 %, Alcon +0,36 %
    Flop-Werte: Amrize -1,24 %, Geberit -1,16 %, Sika -1,10 %

    Der CAC 40 steht bei 7.879,82 PKT und verliert bisher -0,64 %.
    Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,69 %, SAFRAN +0,64 %, ORANGE +0,54 %
    Flop-Werte: Airbus -1,92 %, Credit Agricole -1,84 %, Societe Generale -1,76 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.639,15 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
    Top-Werte: Alfa Laval +0,69 %, Tele2 (B) +0,65 %, Essity Registered (B) +0,43 %
    Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,20 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,15 %, Volvo Registered (B) -1,02 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.230,00 PKT und steigt um +1,36 %.
    Top-Werte: Jumbo +2,20 %, Piraeus Port Authority +1,34 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,26 %
    Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,55 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,51 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,96 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 18.08. - FTSE Athex 20 stark +1,36 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.