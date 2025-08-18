Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 18.08. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.288,66 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,88 %, RWE +2,17 %, Siemens Energy +0,68 %
Flop-Werte: Commerzbank -3,51 %, Airbus -1,92 %, Merck -1,81 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 31.033,40 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +4,19 %, Nordex +3,55 %, Aroundtown +3,34 %
Flop-Werte: Lanxess -2,29 %, Evotec -1,82 %, Evonik Industries -1,72 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.768,75 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +7,76 %, Nordex +3,55 %, Formycon +1,90 %
Flop-Werte: Evotec -1,82 %, Nagarro -1,57 %, Jenoptik -1,53 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.427,16 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,14 %, Rheinmetall +2,88 %, Enel +1,34 %
Flop-Werte: UniCredit -2,18 %, Intesa Sanpaolo -2,09 %, Airbus -1,92 %
Der ATX bewegt sich bei 4.814,57 PKT und fällt um -0,74 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,69 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,44 %, OMV +0,70 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,15 %, Wienerberger -1,69 %, Erste Group Bank -1,51 %
Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 12.033,87 PKT und fällt um -0,57 %.
Top-Werte: Swisscom +0,53 %, Novartis +0,48 %, Alcon +0,36 %
Flop-Werte: Amrize -1,24 %, Geberit -1,16 %, Sika -1,10 %
Der CAC 40 steht bei 7.879,82 PKT und verliert bisher -0,64 %.
Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,69 %, SAFRAN +0,64 %, ORANGE +0,54 %
Flop-Werte: Airbus -1,92 %, Credit Agricole -1,84 %, Societe Generale -1,76 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.639,15 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Alfa Laval +0,69 %, Tele2 (B) +0,65 %, Essity Registered (B) +0,43 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,20 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,15 %, Volvo Registered (B) -1,02 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.230,00 PKT und steigt um +1,36 %.
Top-Werte: Jumbo +2,20 %, Piraeus Port Authority +1,34 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,26 %
Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,55 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,51 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.