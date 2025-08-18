Neotech Metals meldet Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung und Erlöse aus Warrant-Ausübungen

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 18. August 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich in Ergänzung zu seiner Pressemeldung vom 24. Juli 2025 bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung („Angebot“) erfolgreich abgeschlossen hat.

Unter dem Angebot hat das Unternehmen Folgendes ausgegeben:

(i) 660.810 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 0,17 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 112.338 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eine Stammaktie zum Preis von 0,35 $ zu erwerben; und

(ii) 5.440.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens („FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.360.000 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) qualifiziert ist, sowie einem Aktienkaufwarrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eine Stammaktie zum Preis von 0,35 $ zu erwerben.

Das Unternehmen hat im Rahmen des Angebots Bruttoerlöse in Höhe von 1.472.338 $ erzielt.

Es wurden im Zusammenhang mit dem Angebot keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der FT-Einheiten werden für qualifizierte Aufwendungen im Zusammenhang mit den Mineralprojekten des Unternehmens verwendet. Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der Einheiten sind für allgemeine Betriebskapitalzwecke vorgesehen. Die Einheiten und FT-Einheiten, einschließlich aller darin enthaltenen Wertpapiere, unterliegen ab dem Ausgabedatum einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Sowohl die Warrants als auch die FT-Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel. Demnach kann das Unternehmen per Pressemitteilung bekannt geben, dass das Verfallsdatum der Warrants auf 30 Tage vorverlegt wird, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) an der CSE für 20 aufeinanderfolgende Handelstage nach Abschluss des Angebots über 0,50 $ pro Aktie liegt.