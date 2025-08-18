Umsatzrückgang trifft Dierig: Schwache Konjunktur belastet
Der Dierig-Konzern steht vor herausfordernden Zeiten: Im ersten Halbjahr 2025 sank der Umsatz um 2,9 Millionen Euro. Während der Textilumsatz um 16,9 Prozent fiel, blieb der Immobilienumsatz stabil. Die Prognose bleibt vorsichtig, doch der Wohnbau im Mühlbach-Quartier schreitet zügig voran.
- Dierig-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 22,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Textilumsatz fiel um 16,9 Prozent auf 14,3 Millionen Euro, während der Immobilienumsatz stabil bei 8,1 Millionen Euro blieb.
- Das Konzernergebnis vor Steuern betrug 1,6 Millionen Euro, was einen Rückgang von 1,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Prognose für das zweite Halbjahr 2025 ist vorsichtig, mit der Erwartung, dass es keine weiteren Umsatzeinbußen geben wird, jedoch ein moderat verschlechtertes Ergebnis zu erwarten ist.
- Der Wohnbau im Mühlbach-Quartier verläuft schneller als geplant, mit ersten Vermietungen bereits zum Jahreswechsel 2025/2026 möglich.
- Die Umsatzentwicklung im Textilsegment wurde durch Kundeninsolvenzen und den Umstieg auf ein neues Warenwirtschaftssystem belastet, während das Immobiliensegment stabil blieb.
