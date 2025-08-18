Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar

NormanBates1 schrieb 12.11.24, 07:24

Quelle Aktien-mag.de

11. Nov 2024 08:12 Nachrichten, Hot-News Andreas Wimbauer

Salesforce fokussiert sich stärker auf KI-Agenten! 1.000 neue Mitarbeiter für Agentforce geplant!



Der Dow Jones erreichte am Freitag, den 8. November 2024, zum ersten Mal in seiner Geschichte über 44.000 Punkte, was teilweise auf einen späten Aufschwung durch Salesforce (CRM) zurückzuführen war. Die Aktie konnte um 3,59 % nach oben klettern, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass das Softwareunternehmen bis zu 1.000 Mitarbeiter einstellen wird, um den Verkauf für sein auf Künstlicher Intelligenz basierendes Agentforce-Tool weiter zu forcieren.



1.000 neue Mitarbeiter für den Bereich Agentforce geplant



Salesforce plant laut Bloomberg 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen, um seine neue generative KI-Plattform namens Agentforce zu verkaufen. Laut dem Bericht sagte Salesforce-CEO Marc Benioff, die Masseneinstellungen würden seinem Unternehmen helfen, die Dynamik seines neuen Produkts Agentforce zu nutzen.



Agentforce basiert auf der Salesforce-Plattform mit Data Cloud im Zentrum und ermöglicht es nahtlose, KI-gestützte Erfahrungen an jedem Kontaktpunkt bereitzustellen. Die Data Cloud vereinheitlicht und harmonisiert alle Kundendaten systemübergreifend in Echtzeit und kann so mit vollständigem Kontext und Präzision arbeiten, ohne Daten aus externen Systemen kopieren zu müssen.



Die brandneue Atlas Reasoning Engine ist das Gehirn hinter Agentforce. Sie basiert auf einem proprietären System, das die menschliche Denk- und Planungsweise simulieren soll. Zunächst werden Benutzerabfragen ausgewertet, hinsichtlich ihrer Klarheit und Relevanz verfeinert und anhand der relevantesten Daten ein Plan zur Ausführung erstellt. Dieser Denkprozess ermöglicht es Agentforce, autonom zu argumentieren, Entscheidungen zu treffen und Geschäftsaufgaben zu erledigen und gleichzeitig präzise, ​​sachlich genaue Ergebnisse zu liefern. Agentforce lässt sich nahtlos in die vorhandenen Automatisierungsfunktionen von Salesforce integrieren. Die sofort einsatzbereiten Agenten lassen sich in wenigen Minuten mit einem Tool namens Agent Builder mit Klicks, nicht mit Code, einrichten, sind leicht skalierbar und arbeiten rund um die Uhr über alle Kanäle.



Agentforce ermöglicht zahlreiche KI-Agenten für verschiedene Geschäftsbereiche



Ein Service-Agent kann herkömmliche Chatbots durch KI ersetzen und eine breite Palette von Serviceproblemen ohne vorprogrammierte Szenarien bewältigen und so die Effizienz des Kundendienstes verbessert. Ein Sales Development Representative interagiert rund um die Uhr mit potenziellen Kunden, beantwortet Fragen, bearbeitet Einwände und plant Meetings auf der Grundlage von CRM und externen Daten, sodass sich Verkäufer auf den Aufbau engerer Kundenbeziehungen konzentrieren können. Verkaufstrainer verwenden Salesforce-Daten und generative KI, um Verkäufern dabei zu helfen, auf bestimmte Angebote zugeschnittene Verkaufsgespräche und Einwände zu üben. Agentforce unterstützt E-Commerce-Händler bei der Einrichtung von Websites, der Festlegung von Zielen, personalisierten Werbeaktionen, Produktbeschreibungen und datengesteuerten Erkenntnissen und vereinfacht so die täglichen Aufgaben. Die Beispiele zeigen, dass die Einsatzmöglichkeiten im unternehmerischen Alltag sehr vielfältig und unbegrenzt sind.



KI-Agenten könnte ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft für Salesforce werden



Die neue Plattform, die vor etwa zwei Wochen veröffentlicht wurde, könnte laut den Analysten von Stifel neben der Einführung von Agentforce eine Multimilliarden-Dollar-Chance bieten. Die Agenten können im Kundendienst, Vertrieb, Marketing und Handel sowie im Gesundheitswesen eingesetzt werden, um komplexe Aufgaben zu bewältigen und dadurch umsetzbare Ergebnisse generieren. Stifel hat seine Kaufempfehlung bekräftigt und sein Kursziel von 320 auf 350 USD erhöht, da es Agentforce als Katalysator betrachtet. Weitere Analystenhäuser wie Jefferies haben ihr Kursziel von 350 auf 400 USD erhöht, da sie vom aktuellen Potential bei Salesforce überzeugt sind.



Salesforce-CEO Marc Benioff gab an, dass einige wichtige Kunden wie Wiley, Kaiser Permanente und Walt Disney bereits Agentforce eingesetzt hätten. Salesforce arbeitet mit Google Cloud und Nvidia zusammen, um die Fähigkeiten der Agenten zu verbessern. Eine Gruppe führender Partner, darunter Amazon Web Services, IBM, Workday und viele mehr, entwickeln über das Agentforce-Partnernetzwerk spezifische Agenten und Agentenaktionen, die über Salesforce AppExchange verfügbar sein werden. Kunden können diese Agenten dann für ihren Einsatzbereich nutzen, anpassen und daraus neue Agenten erstellen. Pro erfolgreich abgeschlossene Konversation durch Agentforce verlangt Salesforce 2 USD.



Die KI-Initiativen von Salesforce, wie Agentforce und Einstein Copilot, positionieren es als führenden Anbieter von KI-gestützten Unternehmenslösungen und versprechen erhebliches zukünftiges Wachstum. Die deutliche geplante Mitarbeiterzahlerhöhung verdeutlichen den strategischen Fokus auf den Bereich der KI.



Der Autor Andreas Wimbauer ist in folgende Werte investiert: Salesforce