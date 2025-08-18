    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bleibt bei "Buy" für Salesforce, Kursziel 375 USD.
    • KI-Ausgaben der Kunden pausieren wegen Entscheidungsmüdigkeit.
    • Wachstum der Salesforce-Partner unter den Erwartungen.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar
    Foto: Salesforce, inc

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salesforce!
    Long
    228,38€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    256,93€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Salesforce

    -0,29 %
    +0,75 %
    -7,65 %
    -19,73 %
    -12,58 %
    +12,76 %
    +25,77 %
    +209,70 %
    +1.507,00 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 208,2 auf Tradegate (18. August 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +0,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 198,18 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +25,91 %/+86,44 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 375 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00$, was eine Steigerung von +54,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salesforce. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten …