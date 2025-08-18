ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 19,70 Euro
- Warburg Research stuft TAG Immobilien auf "Buy" hoch.
- Kursziel von 16,30 auf 19,70 Euro angehoben.
- Positive Quartalszahlen und Wohnungsakquisitionen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat TAG Immobilien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,30 auf 19,70 Euro angehoben. Unter dem Einfluss der Quartalszahlen, der erhöhten Ausschüttungsquote und des Erwerbs von Mietwohnungen in Polen passte Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen und das Kursziel an - und sprach den Aktien daraufhin eine Kaufempfehlung aus. Die Wohnungen passten gut in das Portfolio des Immobilienkonzerns./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 15,75 auf Tradegate (18. August 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +4,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,73 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -9,21 %/+29,70 % bedeutet.
Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504
Deutsche Bank stuft gestern herauf auf 18 Euro ; zum ersten Mal seit einem Jahr wird wieder die 16 überschritten - mit einem Einstieg von knapp 10 Euro kommt man ins ( Verkaufs)grübeln .... . Weder fundamental noch charttechnisch fühle ich mich hier in sicherem Gewässer . Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Die Richtung stimmt, allerdings ist TAG im Verhältnis zu GCP echt teuer. Man bezahlt 75 Cent je 1 Eur EPRA NTA, bei GCP sind es nur 46 Cent zum Ende 1. Quartals gewesen.
gut für Bestandsmieter. Aber schlecht für Leute die Wohnungen suchen und höhere Preise bezahlen können und schlecht für Investoren.
Viele werden ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen. Also Augenwischerei.