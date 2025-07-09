+7,9 % zum Vorjahresmonat / Im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 2,9 % mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau im 1. Halbjahr 2025 zum

Vorjahreszeitraum:



+14,1 % bei Einfamilienhäusern



-8,3 % bei Zweifamilienhäusern



+0,1 % bei Mehrfamilienhäusern





Im Juni 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 000 Wohnungen genehmigt. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 7,9 % oder 1 400

Baugenehmigungen mehr als im Juni 2024. Im gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 110

000 Wohnungen genehmigt. Das waren 2,9 % oder 3 100 Wohnungen mehr als im 1.

Halbjahr 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf den niedrigsten Stand für

eine erste Jahreshälfte seit 2010 gesunken war. In diesen Ergebnissen sind

sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als

auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.



1. Halbjahr 2025: Aufwärtstrend nur bei Einfamilienhäusern



In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Juni 2025 insgesamt 15 200

Wohnungen genehmigt. Das waren 9,5 % oder 1 300 Wohnungen mehr als im

Vorjahresmonat. Im gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 4,3 % oder 3 700 mehr

Neubauwohnungen in Wohngebäuden genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg

die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 14,1 % (+2 600) auf 21

300. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl um 8,3 % (-500) auf 6 000

genehmigte Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten

Gebäudeart, wurden im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 57 300 neue Wohnungen

genehmigt. Damit blieb die Zahl genehmigter Neubauwohnungen in

Mehrfamilienhäusern nahezu unverändert (+0,1 % oder 31 Wohnungen) gegenüber dem

Vorjahreszeitraum.



Methodische Hinweise:



Die Angaben beruhen im Wesentlichen auf den im Juli in Statistischen Ämtern der

Länder vorliegenden Meldungen von unteren Bauaufsichtsbehörden. Über die

Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informiert der

Qualitätsbericht zur Statistik.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum

Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank

GENESIS-Online abrufbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



