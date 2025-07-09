Baugenehmigungen für Wohnungen im Juni 2025
+7,9 % zum Vorjahresmonat / Im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 2,9 % mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum
WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau im 1. Halbjahr 2025 zum
Vorjahreszeitraum:
+14,1 % bei Einfamilienhäusern
-8,3 % bei Zweifamilienhäusern
+0,1 % bei Mehrfamilienhäusern
Im Juni 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 000 Wohnungen genehmigt. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 7,9 % oder 1 400
Baugenehmigungen mehr als im Juni 2024. Im gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 110
000 Wohnungen genehmigt. Das waren 2,9 % oder 3 100 Wohnungen mehr als im 1.
Halbjahr 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf den niedrigsten Stand für
eine erste Jahreshälfte seit 2010 gesunken war. In diesen Ergebnissen sind
sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als
auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.
1. Halbjahr 2025: Aufwärtstrend nur bei Einfamilienhäusern
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Juni 2025 insgesamt 15 200
Wohnungen genehmigt. Das waren 9,5 % oder 1 300 Wohnungen mehr als im
Vorjahresmonat. Im gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 4,3 % oder 3 700 mehr
Neubauwohnungen in Wohngebäuden genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg
die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 14,1 % (+2 600) auf 21
300. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl um 8,3 % (-500) auf 6 000
genehmigte Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten
Gebäudeart, wurden im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 57 300 neue Wohnungen
genehmigt. Damit blieb die Zahl genehmigter Neubauwohnungen in
Mehrfamilienhäusern nahezu unverändert (+0,1 % oder 31 Wohnungen) gegenüber dem
Vorjahreszeitraum.
Methodische Hinweise:
Die Angaben beruhen im Wesentlichen auf den im Juli in Statistischen Ämtern der
Länder vorliegenden Meldungen von unteren Bauaufsichtsbehörden. Über die
Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informiert der
Qualitätsbericht zur Statistik.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum
Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank
GENESIS-Online abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Bautätigkeit
Telefon: +49 611 75 2442
www.destatis.de/kontakt
