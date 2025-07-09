    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Baugenehmigungen für Wohnungen im Juni 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    +7,9 % zum Vorjahresmonat / Im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 2,9 % mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum

    WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen im Neubau im 1. Halbjahr 2025 zum
    Vorjahreszeitraum:

    +14,1 % bei Einfamilienhäusern

    -8,3 % bei Zweifamilienhäusern

    +0,1 % bei Mehrfamilienhäusern

    Im Juni 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 000 Wohnungen genehmigt. Wie
    das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 7,9 % oder 1 400
    Baugenehmigungen mehr als im Juni 2024. Im gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 110
    000 Wohnungen genehmigt. Das waren 2,9 % oder 3 100 Wohnungen mehr als im 1.
    Halbjahr 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf den niedrigsten Stand für
    eine erste Jahreshälfte seit 2010 gesunken war. In diesen Ergebnissen sind
    sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als
    auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

    1. Halbjahr 2025: Aufwärtstrend nur bei Einfamilienhäusern

    In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Juni 2025 insgesamt 15 200
    Wohnungen genehmigt. Das waren 9,5 % oder 1 300 Wohnungen mehr als im
    Vorjahresmonat. Im gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 4,3 % oder 3 700 mehr
    Neubauwohnungen in Wohngebäuden genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg
    die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 14,1 % (+2 600) auf 21
    300. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl um 8,3 % (-500) auf 6 000
    genehmigte Wohnungen. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten
    Gebäudeart, wurden im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 57 300 neue Wohnungen
    genehmigt. Damit blieb die Zahl genehmigter Neubauwohnungen in
    Mehrfamilienhäusern nahezu unverändert (+0,1 % oder 31 Wohnungen) gegenüber dem
    Vorjahreszeitraum.

    Methodische Hinweise:

    Die Angaben beruhen im Wesentlichen auf den im Juli in Statistischen Ämtern der
    Länder vorliegenden Meldungen von unteren Bauaufsichtsbehörden. Über die
    Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informiert der
    Qualitätsbericht zur Statistik.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum
    Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank
    GENESIS-Online abrufbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Bautätigkeit
    Telefon: +49 611 75 2442
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6098430
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Baugenehmigungen für Wohnungen im Juni 2025 +7,9 % zum Vorjahresmonat / Im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 2,9 % mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum Baugenehmigungen im Neubau im 1. Halbjahr 2025 zum Vorjahreszeitraum: +14,1 % bei Einfamilienhäusern -8,3 % bei Zweifamilienhäusern +0,1 % bei Mehrfamilienhäusern Im Juni 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 000 Wohnungen genehmigt. Wie das …