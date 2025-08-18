Apfelernte 2025 übersteigt voraussichtlich 1-Million-Tonnen-Marke

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    WIESBADEN (ots) -

    - Nach erster Schätzung erstmals seit 2022 wieder mehr als 1,0 Millionen Tonnen
    Äpfel - Erntemenge voraussichtlich um 15,7 % höher als im Vorjahr
    - Pflaumen- und Zwetschenernte mit 44 500 Tonnen auf durchschnittlichem Niveau

    Die deutschen Obstbaubetriebe erwarten im Jahr 2025 eine überdurchschnittliche
    Apfelernte von rund 1 009 000 Tonnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    nach einer ersten Schätzung vom Juli 2025 mitteilt, werden damit voraussichtlich
    38 300 Tonnen (+3,9 %) mehr Äpfel geerntet als im Durchschnitt der vergangenen
    zehn Jahre (970 500 Tonnen). Die Millionen-Tonnen-Marke wird damit zum ersten
    Mal seit 2022 (1 071 000 Tonnen) wieder erreicht und die vergleichsweise geringe
    Apfelernte des Vorjahres (872 000 Tonnen) um 15,7 % übertroffen. Grund für die
    positiven Ernteerwartungen sind die milden Witterungsbedingungen zur Blütezeit
    sowie in den meisten Anbauregionen ausgebliebene Frost- und Hagelereignisse.

    Äpfel werden 2025 bundesweit auf einer Fläche von 32 700 Hektar erzeugt und
    bleiben das mit Abstand am meisten geerntete Baumobst in Deutschland. Die
    bedeutendsten Anbauregionen liegen in Baden-Württemberg (Bodenseeregion) und
    Niedersachsen (Altes Land). In Baden-Württemberg werden auf einer Fläche von 11
    600 Hektar voraussichtlich 362 000 Tonnen Äpfel geerntet, in Niedersachsen wird
    auf 8 400 Hektar Anbaufläche eine Apfelernte von 330 000 Tonnen erwartet. Diese
    beiden Bundesländer vereinen damit 61,1 % der Apfelanbaufläche in Deutschland
    und erzeugen mehr als zwei Drittel der heimischen Äpfel (68,6 %).

    Pflaumen- und Zwetschenernte auf einem durchschnittlichen Niveau erwartet

    Die Pflaumen- und Zwetschenernte wird in diesem Jahr mit 44 500 Tonnen
    voraussichtlich um 700 Tonnen (+1,6 %) leicht höher ausfallen als im
    Durchschnitt der letzten zehn Jahre (43 800 Tonnen). Auch der Vorjahreswert lag
    bei 43 800 Tonnen.

    Die größten Anbauflächen für Pflaumen und Zwetschen liegen mit 1 700 Hektar in
    Baden-Württemberg und mit 900 Hektar in Rheinland-Pfalz. Trotz direkter
    Nachbarschaft dieser beiden Länder zeigen sich deutliche regionale Unterschiede
    bei der Erntemenge im Vergleich zum Vorjahr. In Baden-Württemberg liegt die
    diesjährige Ernteschätzung für Pflaumen und Zwetschen mit 17 200 Tonnen fast ein
    Drittel (-32,7 %) unter der im Jahr 2024 erzielten Erntemenge von 25 600 Tonnen.
    In Rheinland-Pfalz hingegen wird die mit 7 500 Tonnen vergleichsweise geringe
    Pflaumen- und Zwetschenernte des Vorjahres voraussichtlich um fast die Hälfte
    (+46,5 %) auf 11 000 Tonnen ansteigen. Die regionalen Unterschiede beim
    Vorjahresvergleich basieren auf dem Umstand, dass die baden-württembergischen
    Obstbaubetriebe 2024 eine überdurchschnittlich gute Pflaumen- und Zwetschenernte
    erzielten, während die übrigen Anbauregionen teils starke Ertragseinbußen
    verzeichnet hatten. Bundesweit werden aktuell auf einer Fläche von 4 100 Hektar
    Pflaumen und Zwetschen für den Marktobstanbau erzeugt.

