So gelingt der Wechsel vom Ferienmodus in den Alltag

    München (ots/PRNewswire) - Der Sommer neigt sich dem Ende zu und mit ihm beginnt
    für viele die Rückkehr in den gewohnten Schul-, Uni-, oder Job-Alltag. Die
    Rückkehr in die Alltagsroutine bietet aber auch die Chance, neue Gewohnheiten zu
    etablieren und persönliche Ziele neu zu setzen.

    Nach dem Sommerurlaub fällt vielen der Weg zurück in den Alltag schwer: Laut
    einer aktuellen Umfrage von AliExpress geben 20,9 % an, noch nicht bereit zu
    sein den Sommer loszulassen und in gewohnte Routinen zurückzukehren. Zugleich
    motiviert 41,1 % der Befragten der September, die eigenen Gewohntheiten zu
    überdenken.

    41,5 % der Befragten Deutschen geben an, dass ihnen der saisonale Wechsel hilft,
    neu zu bewerten, was ihnen wirklich wichtig ist.

    Für 23,5 % der Deutschen steht das Thema Geldsparen nach dem Sommer ganz oben
    auf der Prioritätenliste. Und da 41,5 % den saisonalen Wechsel nutzen, um ihre
    Gewohnheiten zu überdenken, ist jetzt der ideale Moment, persönliche Ziele neu
    zu definieren und dabei clever zu sparen. AliExpress bietet dafür nicht nur
    Rabatte, sonder nauch praktische Alltagslösungen für jede Lebenslage und eine
    große Produktauswahl, die sich flexible an individuelle Bedürfnisse anpasst.

    Während des Sales vom 18. bis 27. August 2025 können Sie bis zu 80 % auf
    ausgewählte Produkte aus allen Kategorien sparen. Highlight ist das neue Feature
    "Überraschungs-Sparschwein", bei dem Verbraucher vom 18. bis 20. August die
    Chance haben Preise wie Gutscheine, Guthaben oder sogar Top-Tech-Produkte
    täglich zu gewinnen. Verbraucher müssen sich einfach nur täglich bei AliExpress
    einloggen, um das virtuelle Sparschwein zu "zertrümmern". Alle Preise können
    täglich eingesammelt werden.* Nach dem August-Sale können Verbraucher ihre
    Preise nur noch an einem Sonntag* einlösen.

    Ob für den Schulrucksack, den Arbeitsplatz oder den Studienstart: Hol dir, was
    du brauchst, um deinen Alltag smart zu gestalten.

    Blick auf das Trendprodukt im September

    Mit der Rückkehr in den Alltag können kleine Dinge, die Freude bereiten, den
    Übergang deutlich angenehmer gestalten. Sammelfiguren von POP MART liegen in
    dieser Saison voll im Trend - nicht nur wegen ihres Designs, sondern auch durch
    ihre wachsende pop-kulturelle Bedeutung. Die Figur LABUBU hat POP MARTs THE
    MONSTERS-Serie zum Sommertrend schlechthin gemacht, während SKULLPANDAs
    "Temperature"-Serie als neues Must-have für diesen Herbst gehandelt wird. Der
    aufstrebende Favorit CRYBABY setzt mit seiner "Everybody Cries
    Sometimes"-Kollektion auf das Thema emotionale Resilienz auf eine Art, die viele
    anspricht. Ob als Hingucker auf dem Schreibtisch oder für einen kleinen
    Spaßmoment zwischendurch, diese Highlights bringen Persönlichkeit und Charme in
    jeden Alltag.

    Routinen neu denken, Einkauf mit AliExpress flexibel planen

    Wenn es schnell gehen muss oder sich Pläne ändern: mit AliExpress bleibt der
    Einkauf flexibel. Produkte mit dem Hinweis "Local+" werden direkt aus
    europäischen Lagern versendet - mit kostenlosem Versand, kostenlosen
    Rücksendungen** und Lieferung in maximal sieben Tagen. AliExpress bietet zudem
    ein unkompliziertes Rückgabesystem: Bei beschädigten Artikeln oder
    Lieferverzögerungen von mehr als 30 Tagen gibt es bis zu 100 % Rückerstattung.
    Rückgaben sind bis zu 90 Tage nach Kauf bzw. 15 Tage nach Lieferung*** kostenlos
    möglich.

    * Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

    ** Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kunden haben Anspruch auf
    eine kostenlose Rücksendung pro Bestellung, bis zu fünfmal pro Monat.

    *** Vorbehaltlich der geltenden Geschäftsbedingungen.

    Methodik: Die Umfrage wurde von Censuswide mit einer Stichprobe von 2.000
    Personen in Deutschland (ab 18 Jahren, national repräsentativ) durchgeführt. Der
    Befragungszeitraum war vom 30. April bis 7. Mai 2025. Censuswide ist Mitglied
    der Market Research Society (MRS) und richtet sich nach deren Verhaltenskodex
    sowie den ESOMAR-Richtlinien. Zudem ist Censuswide Mitglied des British Polling
    Council.

    Über AliExpress:

    AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die
    das Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucher*innen in über 200
    Ländern und Regionen verbessert. AliExpress ist Teil der Alibaba International
    Digital Commerce Group.

