So gelingt der Wechsel vom Ferienmodus in den Alltag

München (ots/PRNewswire) - Der Sommer neigt sich dem Ende zu und mit ihm beginnt

für viele die Rückkehr in den gewohnten Schul-, Uni-, oder Job-Alltag. Die

Rückkehr in die Alltagsroutine bietet aber auch die Chance, neue Gewohnheiten zu

etablieren und persönliche Ziele neu zu setzen.



Nach dem Sommerurlaub fällt vielen der Weg zurück in den Alltag schwer: Laut

einer aktuellen Umfrage von AliExpress geben 20,9 % an, noch nicht bereit zu

sein den Sommer loszulassen und in gewohnte Routinen zurückzukehren. Zugleich

motiviert 41,1 % der Befragten der September, die eigenen Gewohntheiten zu

überdenken.





41,5 % der Befragten Deutschen geben an, dass ihnen der saisonale Wechsel hilft,neu zu bewerten, was ihnen wirklich wichtig ist.Für 23,5 % der Deutschen steht das Thema Geldsparen nach dem Sommer ganz obenauf der Prioritätenliste. Und da 41,5 % den saisonalen Wechsel nutzen, um ihreGewohnheiten zu überdenken, ist jetzt der ideale Moment, persönliche Ziele neuzu definieren und dabei clever zu sparen. AliExpress bietet dafür nicht nurRabatte, sonder nauch praktische Alltagslösungen für jede Lebenslage und einegroße Produktauswahl, die sich flexible an individuelle Bedürfnisse anpasst.Während des Sales vom 18. bis 27. August 2025 können Sie bis zu 80 % aufausgewählte Produkte aus allen Kategorien sparen. Highlight ist das neue Feature"Überraschungs-Sparschwein", bei dem Verbraucher vom 18. bis 20. August dieChance haben Preise wie Gutscheine, Guthaben oder sogar Top-Tech-Produktetäglich zu gewinnen. Verbraucher müssen sich einfach nur täglich bei AliExpresseinloggen, um das virtuelle Sparschwein zu "zertrümmern". Alle Preise könnentäglich eingesammelt werden.* Nach dem August-Sale können Verbraucher ihrePreise nur noch an einem Sonntag* einlösen.Ob für den Schulrucksack, den Arbeitsplatz oder den Studienstart: Hol dir, wasdu brauchst, um deinen Alltag smart zu gestalten.Blick auf das Trendprodukt im SeptemberMit der Rückkehr in den Alltag können kleine Dinge, die Freude bereiten, denÜbergang deutlich angenehmer gestalten. Sammelfiguren von POP MART liegen indieser Saison voll im Trend - nicht nur wegen ihres Designs, sondern auch durchihre wachsende pop-kulturelle Bedeutung. Die Figur LABUBU hat POP MARTs THEMONSTERS-Serie zum Sommertrend schlechthin gemacht, während SKULLPANDAs"Temperature"-Serie als neues Must-have für diesen Herbst gehandelt wird. Deraufstrebende Favorit CRYBABY setzt mit seiner "Everybody CriesSometimes"-Kollektion auf das Thema emotionale Resilienz auf eine Art, die vieleanspricht. Ob als Hingucker auf dem Schreibtisch oder für einen kleinenSpaßmoment zwischendurch, diese Highlights bringen Persönlichkeit und Charme injeden Alltag.Routinen neu denken, Einkauf mit AliExpress flexibel planenWenn es schnell gehen muss oder sich Pläne ändern: mit AliExpress bleibt derEinkauf flexibel. Produkte mit dem Hinweis "Local+" werden direkt auseuropäischen Lagern versendet - mit kostenlosem Versand, kostenlosenRücksendungen** und Lieferung in maximal sieben Tagen. AliExpress bietet zudemein unkompliziertes Rückgabesystem: Bei beschädigten Artikeln oderLieferverzögerungen von mehr als 30 Tagen gibt es bis zu 100 % Rückerstattung.Rückgaben sind bis zu 90 Tage nach Kauf bzw. 15 Tage nach Lieferung*** kostenlosmöglich.* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.** Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kunden haben Anspruch aufeine kostenlose Rücksendung pro Bestellung, bis zu fünfmal pro Monat.*** Vorbehaltlich der geltenden Geschäftsbedingungen.Methodik: Die Umfrage wurde von Censuswide mit einer Stichprobe von 2.000Personen in Deutschland (ab 18 Jahren, national repräsentativ) durchgeführt. DerBefragungszeitraum war vom 30. April bis 7. Mai 2025. Censuswide ist Mitgliedder Market Research Society (MRS) und richtet sich nach deren Verhaltenskodexsowie den ESOMAR-Richtlinien. Zudem ist Censuswide Mitglied des British PollingCouncil.Über AliExpress:AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, diedas Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucher*innen in über 200Ländern und Regionen verbessert. AliExpress ist Teil der Alibaba InternationalDigital Commerce Group.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2751436/2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/5462150/logo.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/back-to-routine-mit-aliexpress-so-gelingt-der-wechsel-vom-ferienmodus-in-den-alltag-302531033.htmlPressekontakt:Edelman GmbH,AliExpressGermany@edelman.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/145686/6098437OTS: AliExpress