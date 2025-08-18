AKTIEN IM FOKUS
Erneuerbare Energien gefragt - Klarheit zu US-Subventionen
- Neue US-Subventionen stärken Erneuerbare Energien.
- Vestas-Aktien steigen um 15%, höchster Stand seit Nov.
- Nordex und SMA Solar verzeichnen deutliche Kursgewinne.
KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie haben am Montag Erneuerbare-Energien-Aktien angetrieben. Die Regelungen sind laut Experten weniger schlimm befürchtet und schaffen nun Klarheit.
An der Kopenhagener Börse zogen die Titel des Windturbinenherstellers Vestas um rund 15 Prozent auf 132 dänische Kronen an. Damit durchbrachen sie den Abwärtstrend der vergangenen Wochen und erreichten den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Für die Anteile des Branchenkollegen Orsted ging es um 2,6 Prozent bergauf, nachdem sie am Donnerstag noch ein Rekordtief markiert hatten.
Im MDax , der die Aktien der mittelgroßen deutschen Werte enthält, zählte Nordex mit plus 4,3 Prozent zu den größten Gewinnern. Beim Fotovoltaikkonzern SMA Solar aus dem Nebenwerte-Index SDax konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 10 Prozent und den Spitzenplatz freuen. Dahinter verteuerten sich die Titel des Betreibers und Entwicklers von Wind- und Solarparks Energiekontor um 2,8 Prozent. Im Leitindex Dax lag der Energietechnikkonzern Siemens Energy mit immerhin plus 1,6 Prozent weit vorn./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (18. August 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 77,45 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -61,75 %/-5,91 % bedeutet.
