Erneuerbare Energien gefragt - Klarheit zu US-Subventionen

Im MDax , der die Aktien der mittelgroßen deutschen Werte enthält, zählte Nordex mit plus 4,3 Prozent zu den größten Gewinnern. Beim Fotovoltaikkonzern SMA Solar aus dem Nebenwerte-Index SDax konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 10 Prozent und den Spitzenplatz freuen. Dahinter verteuerten sich die Titel des Betreibers und Entwicklers von Wind- und Solarparks Energiekontor um 2,8 Prozent. Im Leitindex Dax lag der Energietechnikkonzern Siemens Energy mit immerhin plus 1,6 Prozent weit vorn./gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (18. August 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 77,45 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -61,75 %/-5,91 % bedeutet.