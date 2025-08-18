    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    AKTIEN IM FOKUS

    321 Aufrufe 321 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erneuerbare Energien gefragt - Klarheit zu US-Subventionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue US-Subventionen stärken Erneuerbare Energien.
    • Vestas-Aktien steigen um 15%, höchster Stand seit Nov.
    • Nordex und SMA Solar verzeichnen deutliche Kursgewinne.
    AKTIEN IM FOKUS - Erneuerbare Energien gefragt - Klarheit zu US-Subventionen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie haben am Montag Erneuerbare-Energien-Aktien angetrieben. Die Regelungen sind laut Experten weniger schlimm befürchtet und schaffen nun Klarheit.

    An der Kopenhagener Börse zogen die Titel des Windturbinenherstellers Vestas um rund 15 Prozent auf 132 dänische Kronen an. Damit durchbrachen sie den Abwärtstrend der vergangenen Wochen und erreichten den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Für die Anteile des Branchenkollegen Orsted ging es um 2,6 Prozent bergauf, nachdem sie am Donnerstag noch ein Rekordtief markiert hatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.880,00€
    Basispreis
    16,01
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.905,83€
    Basispreis
    16,52
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im MDax , der die Aktien der mittelgroßen deutschen Werte enthält, zählte Nordex mit plus 4,3 Prozent zu den größten Gewinnern. Beim Fotovoltaikkonzern SMA Solar aus dem Nebenwerte-Index SDax konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 10 Prozent und den Spitzenplatz freuen. Dahinter verteuerten sich die Titel des Betreibers und Entwicklers von Wind- und Solarparks Energiekontor um 2,8 Prozent. Im Leitindex Dax lag der Energietechnikkonzern Siemens Energy mit immerhin plus 1,6 Prozent weit vorn./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (18. August 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 77,45 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -61,75 %/-5,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered - A3CMNS - DK0061539921

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vestas Wind Systems Bearer and/or registered. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Erneuerbare Energien gefragt - Klarheit zu US-Subventionen Neue US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie haben am Montag Erneuerbare-Energien-Aktien angetrieben. Die Regelungen sind laut Experten weniger schlimm befürchtet und schaffen nun Klarheit. An der Kopenhagener Börse zogen die Titel …