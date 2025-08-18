    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Trump-Putin-Merkwürdigkeiten, Bitcoin fällt vor Powell-Rede!

    Das Treffen zwischen Trump und Putin war voller Merkwürdigkeiten - Vieraugengespräch und Abendessen abgesagt, dazu eine abgelesene Pressekonferenz sowohl von Putin als auch von Trump (was bei beiden ungewöhnlich ist)

    Das Treffen zwischen Trump und Putin war voller Merkwürdigkeiten - Vieraugengespräch und Abendessen abgesagt, dazu eine abgelesene Pressekonferenz sowohl von Putin als auch von Trump (was bei beiden ungewöhnlich ist). Heute Abend das Treffen Trump-Selenskyi, dann folgen das Treffen mit dem gesamten Establishment aus Europa (ist deren Präsenz ein Misstrauensvotum gegen Trump?). Gibt es wirklich eine Chance auf Frieden für die Ukraine? Am Freitag die Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole - sind die Märkte zu optimistisch, was eine Senkung der Zinsen bereits im September betrifft? Die extrem hohen Erzeugerpreise dürften eine Steilvorlage für Powell sein, den überbordenden Optimismus für sinkende Zinsen zu dämpfen?

    Hinweise aus Video:

    1. Das Selenskyj-Dilemma: Trump, Putin und der Preis des Friedens

    2. Fed-Showdown in Jackson Hole: Zins-Schicksal liegt bei Powell

     

    Das Video "Trump-Putin-Merkwürdigkeiten, Bitcoin fällt vor Powell-Rede!" sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
