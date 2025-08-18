Klassische Sparmodelle vor dem Ende? Finanzexperte Thorsten Wittmann verrät, wo sich heute wirklich noch Rendite generieren lässt (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    Berlin (ots) - Lange der Inbegriff von Sicherheit, mittlerweile ein tückisches
    Verlustgeschäft: Die meiste Zeit haben wir alle blind auf typische
    Sparmodellklassiker vertraut. Schließlich hat auch im Bekanntenkreis jeder
    darauf geschworen, viel falsch machen konnte man augenscheinlich nicht. Und mal
    Hand aufs Herz: Wer lässt sich nicht immer noch vom Bankberater des Vertrauens
    für Sparbuch, Tagesgeldkonto und Co. begeistern oder zieht sie zumindest in
    Betracht? Dennoch ist klar: Uneingeschränktes Vertrauen genießen entsprechende
    Modelle längst nicht mehr, Kritik daran wird lauter - ob in den Medien, aus
    Fachkreisen oder auf Social Media.

    "Wer sie hat, ist immer häufiger enttäuscht, wer sie nicht hat, hört zunehmend
    Schlechtes. Den Leuten ist mittlerweile sehr wohl klar, dass sie ihr Vermögen
    mit klassischen Sparmodellen alleine weder schützen noch vermehren können",
    berichtet Thorsten Wittmann. "Für alternative Strategien fehlt es aber nicht
    selten an Wissen und Mut." Alternativen, die den gewünschten Erfolg durchaus
    versprächen, wie der Finanzexperte aus eigener Erfahrung weiß: Nach zahlreichen
    Eigenversuchen und Fehlschlägen baute er sich mehr passives Einkommen auf, als
    er zum Leben benötigt. Seine wichtigsten Erkenntnisse und Tipps aus der Praxis?
    Dieser Artikel liefert alle Einblicke dazu.

    Unsere Illusion von Sicherheit: Warum klassische Sparmodelle versagen

    Bei aller Kritik, trotz jeglichem Misstrauen - ein Blick auf die blanken Zahlen
    verrät: Nach wie vor parken die Deutschen ihr Geld besonders gerne auf
    Tagesgeldkonten, Sparbüchern und ähnlichen Optionen. So zeigte im Jahr 2024 etwa
    eine repräsentative Ipsos-Studie im Auftrag der Commerzbank, dass derart
    konservative Sparformen noch immer die beliebtesten sind. [1]

    Warum aber ist das so? Für besonders renditestark hält sie schließlich kaum
    jemand. Doch sie vermitteln uns etwas, das uns speziell beim Thema Geld wichtig
    ist: die nötige Vertrautheit und damit ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Das
    bestätigt auch eine Meinungsumfrage des Bankenverbands für das Jahr 2025: Bei
    Anlagevorhaben jeder Art soll es für 43 Prozent der Befragten nach wie vor
    vorzugsweise das Tagesgeldkonto sein - populärer sind nur Immobilien (47
    Prozent). [2]

    Doch die Wahrheit ist: So verständlich unsere Motive auch sein mögen, der Schein
    trügt. Nicht nur werfen klassische Sparmodelle kaum etwas ab, sie verbrennen
    unser hart verdientes Geld regelrecht. So führt insbesondere die weiterhin hohe
    reale Inflation gegenüber der grundsätzlich geringen Verzinsung zu ständigem
    Verlust. Und damit nicht genug: Die Geldwerte entsprechender Anlagemodelle haben
    keinen echten, inneren Wert, sondern verbriefen lediglich einen Anspruch
    Seite 1 von 3 


    Klassische Sparmodelle vor dem Ende? Finanzexperte Thorsten Wittmann verrät, wo sich heute wirklich noch Rendite generieren lässt (FOTO) Lange der Inbegriff von Sicherheit, mittlerweile ein tückisches Verlustgeschäft: Die meiste Zeit haben wir alle blind auf typische Sparmodellklassiker vertraut. Schließlich hat auch im Bekanntenkreis jeder darauf geschworen, viel falsch machen …