Klassische Sparmodelle vor dem Ende? Finanzexperte Thorsten Wittmann verrät, wo sich heute wirklich noch Rendite generieren lässt (FOTO)
Verlustgeschäft: Die meiste Zeit haben wir alle blind auf typische
Sparmodellklassiker vertraut. Schließlich hat auch im Bekanntenkreis jeder
darauf geschworen, viel falsch machen konnte man augenscheinlich nicht. Und mal
Hand aufs Herz: Wer lässt sich nicht immer noch vom Bankberater des Vertrauens
für Sparbuch, Tagesgeldkonto und Co. begeistern oder zieht sie zumindest in
Betracht? Dennoch ist klar: Uneingeschränktes Vertrauen genießen entsprechende
Modelle längst nicht mehr, Kritik daran wird lauter - ob in den Medien, aus
Fachkreisen oder auf Social Media.
"Wer sie hat, ist immer häufiger enttäuscht, wer sie nicht hat, hört zunehmend
Schlechtes. Den Leuten ist mittlerweile sehr wohl klar, dass sie ihr Vermögen
mit klassischen Sparmodellen alleine weder schützen noch vermehren können",
berichtet Thorsten Wittmann. "Für alternative Strategien fehlt es aber nicht
selten an Wissen und Mut." Alternativen, die den gewünschten Erfolg durchaus
versprächen, wie der Finanzexperte aus eigener Erfahrung weiß: Nach zahlreichen
Eigenversuchen und Fehlschlägen baute er sich mehr passives Einkommen auf, als
er zum Leben benötigt. Seine wichtigsten Erkenntnisse und Tipps aus der Praxis?
Dieser Artikel liefert alle Einblicke dazu.
Bei aller Kritik, trotz jeglichem Misstrauen - ein Blick auf die blanken Zahlen
verrät: Nach wie vor parken die Deutschen ihr Geld besonders gerne auf
Tagesgeldkonten, Sparbüchern und ähnlichen Optionen. So zeigte im Jahr 2024 etwa
eine repräsentative Ipsos-Studie im Auftrag der Commerzbank, dass derart
konservative Sparformen noch immer die beliebtesten sind. [1]
Warum aber ist das so? Für besonders renditestark hält sie schließlich kaum
jemand. Doch sie vermitteln uns etwas, das uns speziell beim Thema Geld wichtig
ist: die nötige Vertrautheit und damit ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Das
bestätigt auch eine Meinungsumfrage des Bankenverbands für das Jahr 2025: Bei
Anlagevorhaben jeder Art soll es für 43 Prozent der Befragten nach wie vor
vorzugsweise das Tagesgeldkonto sein - populärer sind nur Immobilien (47
Prozent). [2]
Doch die Wahrheit ist: So verständlich unsere Motive auch sein mögen, der Schein
trügt. Nicht nur werfen klassische Sparmodelle kaum etwas ab, sie verbrennen
unser hart verdientes Geld regelrecht. So führt insbesondere die weiterhin hohe
reale Inflation gegenüber der grundsätzlich geringen Verzinsung zu ständigem
Verlust. Und damit nicht genug: Die Geldwerte entsprechender Anlagemodelle haben
keinen echten, inneren Wert, sondern verbriefen lediglich einen Anspruch
