    WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,90 auf 20,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Betriebsergebnis des Einkaufszentren-Investors habe leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte leicht seine Schätzung für das Mietergebnis und geht außerdem von etwas höheren Kosten aus, was sich negativ auf die operative Branchen-Gewinnkennziffer FFO auswirke./rob/tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (18. August 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Pläsier
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 20,90
    Kursziel alt: 22,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



