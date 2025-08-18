WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,80 Euro belassen. Malte Schaumann sprach beim Entwickler von Energieprojekten in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften Jahresstart, wobei die Resultate in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. Das Management bleibe zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr ein deutlich besseres Abschneiden möglich wird./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate (18. August 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: PNE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23,80
Kursziel alt: 23,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
