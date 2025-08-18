AKTIE IM FOKUS
Abstufung zieht der Commerzbank-Rally erst einmal den Stecker
- Deutsche Bank stuft Commerzbank-Aktien ab, -3,9%.
- Analyst Goy sieht Kursziel bei 33-35 Euro, "Hold".
- Commerzbank bleibt profitabel, Übernahmeinteresse hoch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung durch die Deutsche Bank hat am Montag die steile Kursrally der Commerzbank -Aktien erst einmal beendet. Am Vormittag sackten die Commerzbank-Titel als schwächster Dax -Wert um 3,9 Prozent auf 35,85 Euro ab.
Analyst Benjamin Goy begründete seine gestrichene Kaufempfehlung mit der deutlich gestiegenen Bewertung des Kredithauses. Mit einem Plus von immer noch 128 Prozent seit Jahresanfang sind im Dax aktuell nur Rheinmetall mit plus 170 Prozent noch besser als die Commerzbank-Anteile, deren Wert sich seit dem August des vergangenen Jahres sogar in etwa verdreifacht hat.
Haupttreiber der Rally war das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme des Frankfurter Geldhauses. Die Commerzbank wehrt sich dagegen und schraubte erst jüngst ihr Gewinnziel für 2025 nach oben. Die Rendite-Ziele für die kommenden Jahre hatte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zuvor schon nach oben gesetzt. Die Bank lockt die Aktionäre zudem mit höheren Ausschüttungen.
Goy, der nun mit "Hold" bei einem von 33 auf 35 Euro angehobenen Kursziel votiert, steht der Aktienstory daher auch weiter positiv gegenüber. Er erwähnte etwa die steigende Profitabilität und Kapitalrückflüsse./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,89 % und einem Kurs von 1.668 auf Tradegate (18. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 76,35 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.056,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +4,85 %/+35,58 % bedeutet.
Hallo zusammen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif (für den entspannten Sonntagnachmittag)
Ich kann den Sarkasmus nicht wirklich nachvollziehen, wenn ich feststelle, dass das Ziel der Gruppe, nämlich 40€, bald erreicht werden könnte. Ich frage mich einfach, wie es jetzt weitergeht. Ich stimme zu, dass es optimistisch ist, daran zu glauben, dass es weiter nach oben gehen kann. Tatsächlich ziehe ich es vor, optimistisch zu sein, anstatt sarkastisch über andere zu urteilen. Es ist natürlich einfacher, keinen Vorschlag zu machen und aus der zweiten Reihe andere ins Lächerliche zu ziehen – das ist politisch gesehen vielleicht modern. Dennoch bleibt die Frage, wie es weitergehen könnte, ohne eine konstruktive Antwort.