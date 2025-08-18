Abstufung zieht der Commerzbank-Rally erst einmal den Stecker

Hallo zusammen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif (für den entspannten Sonntagnachmittag)

Ich habe mich heute mal mit dem anderen Thread "Daytrading Commerzbank" beschäftigt. Dieser wurde Ende 2022 von Otto43

gestartet und es ging ursprünglich um seinen wöchentlichen Kauf / Verkauf der COBA Aktie. Kurs lag damals knapp unter 8 Euro

und Otto kaufte immer so um die 12000 Stück und verkaufte bei Gewinn von 10-30 Cent. Später erhöhte er die Stückzahl durch

Wertpapierkredit. Seine erfolgreichste Phase hatte er, wenn ich es richtig erfasst habe, in den Wochen 1-9/2023 mit einem Gewinn

von knapp 21.000 Euro. Otto hat Buchverluste nie realisiert sondern t.w. den Einstiegskurs durch Nachkauf verbilligt oder die Position

"ausgesessen", d.h. erst wieder verkauft wenn er im Plus war.

Leider hört man schon längere Zeit nichts mehr von ihm und ich hoffe, das er nicht unter die Räder gekommen ist

Der Kursanstieg der COBA hat für sein System auch einen Nachteil. Die Stückzahlen die er handelt werden immer geringer.

Da ist es schwer mit Nachkäufen zu verbilligen.

Ich fand es aber ganz interessant, diesen Thread mal durchzugehen, die Kursentwicklung zu verfolgen, zu sehen wie andere User

agierten - positiv und negativ - ( bei 19,45 rein, den Rückgang auf 2,xx mitgemacht, bei 10 verkauft ....mit "Schnauze voll". )

Es war ein sehr interessanter Austausch obwohl man ganz klar sagen muß das es auch Kommentare gab die man klipp und klar

als pure Mißgunst bezeichnen muss. Kein Deut sachliche Beschäftigung mit den Beiträgen, nur auf Niedermachen ausgelegt. Zum Glück sind das die Ausnahmen, die es schienbar überall gibt.

Was mir aber auffiel war der Optimismus von Otto oder soll man sagen die "Blauäuigkeit" mit der er an sein Handeln gegangen ist.

Und einige der Sprüche / Kommentare die er zum Besten gegeben hat habe ich nachstehend mal aufgeführt. Ist eher zum Schmunzeln aber halt alles auf die COBA bezogen, deshalb passt es meiner Meinung nach, als Sonntagslektüre, auch hier hin. Morgen geht ja dann wieder "der Ernst des Lebens" los.

Alles Zitate von Otto43 !

"Ich bin mir sicher, ganz sicher, dass bei der COBA in 2023 nach jedem Absturz eine Erholung folgt." ( Kurs bei 9,59 )

"Mit der CoBa kann man kein Geld verlieren wenn man vorsichtig handelt." ( K = 9,59 )

"Ich denke nicht, ich höre auf Fachleute und handel danach." (K = 9,63)

"Die 10 € reizen mich, dann wird es in Kürze auf 13 gehen." K = 9,83 )

"Mit CoBA kann man nichts falsch machen. ( K= 9,95 )

"Jeder Aktie fällt mal, aber die CoBA wird wieder steigen." (K = 9,93)

"Wenn ich bis Freitag keinen Gewinn mache, dann eben nächste Woche." ( K = 10,13 )

"Eigentlich ist mein System ganz einfach: Kaufe CoBa niedrig und verkaufe in der gleichen Woche hoch!" (K = 10,49)

"Wenn alle Welt positiv über die CoBa denkt, solange geht es gut." (K = 10,02)

"Was gibt es besseres als CoBa?" ( K = 10,23 )

"Bei CoBa sind Betrügereien nicht möglich, CoBa ist ja (fast) ein Staatsbetrieb....... ( K = 10,72 ) ( bei Wirecard-Skandal )

"UBS erhöht Kursziel auf 15.60, UBS ist nicht irgendwer, die haben schwer Ahnung."

Und dann noch..

"... unter 12 wird nicht verkauft ( am 15.03.23 ) als Otto bei 11,30 und 11,10 gekauft hatte und der Kurs auf 9,75 fiel..."





Wünsche allen hier einen schönen Restsonntag