    Der wahre Deal hinter seiner Zollpolitik und wie Anleger davon profitieren können (FOTO)

    Wien (ots) - Donald Trumps harte Rhetorik gegen Europa ist zurück und mit ihr
    die Drohung neuer Strafzölle. Was politisch nach Muskelspiel aussieht, hat
    wirtschaftlich konkrete Folgen: Vor allem deutsche Exporteure stehen unter
    Druck. Doch inmitten der Unsicherheit eröffnen sich auch vielversprechende
    Chancen für Anleger.

    Zölle verschieben Märkte - und wer genau hinschaut, erkennt, wo sich neue
    Gewinnerpositionen bilden. Dieser Beitrag verrät, welche Branchen profitieren
    könnten und warum sich jetzt der Blick auf europäische Zulieferer und
    inländische Konsumwerte besonders lohnt.

    Wenn der Handelsfrieden wankt

    Mit der Rückkehr von Donald Trumps protektionistischer Zollpolitik steigt der
    Druck auf Europas Wirtschaft deutlich. Was zunächst wie eine reine Drohgebärde
    wirkte, hat sich in konkrete Vereinbarungen verwandelt, die den
    transatlantischen Handel neu ordnen und klare Machtverschiebungen offenbaren.
    Besonders einschneidend war der Marktschock vom 7. April, als Aktien- und
    Kryptomärkte einbrachen und der Nasdaq von über 20.000 auf 15.000 Punkte fiel -
    für viele Regierungen das Signal, rasch auf Trumps Forderungen einzugehen, um
    einen Handelskrieg zu vermeiden.

    Unternehmen müssen sich nun auf steigende Kosten, Margendruck und tiefgreifende
    Veränderungen in einzelnen Branchen einstellen. Wer nicht schnell auf die neuen
    Spielregeln reagiert, riskiert, wichtige Exportmärkte einzubüßen.

    Fakten zur neuen Handelsordnung

    Die jüngsten Abkommen sind kein Ausdruck harmonischer Zusammenarbeit, sondern
    ein deutliches Signal des amerikanischen Machtanspruchs. Für Europa bedeutet das
    konkret: Auf seine Exporte in die USA werden künftig Zölle in Höhe von 15
    Prozent erhoben - deutlich weniger als die von Donald Trump zunächst angedrohten
    30 Prozent, aber dennoch eine erhebliche Belastung. Darüber hinaus verpflichten
    sich europäische Unternehmen, insgesamt 600 Milliarden Euro in den USA zu
    investieren, vor allem in Produktionsstätten und andere strategische Projekte.
    Zusätzlich wird Europa amerikanische Energie im Wert von 750 Milliarden Euro
    importieren, was die wirtschaftliche Abhängigkeit weiter verstärkt.

    Ähnliche Vereinbarungen mit 10-Prozent-Zöllen haben auch Länder wie Japan,
    Großbritannien, die Philippinen und Vietnam getroffen. Das Hauptziel war es,
    maximale Belastungen zu verhindern, aus Angst vor einer Eskalation nach
    chinesischem Vorbild.

    Dennoch bringt diese Form wirtschaftlicher Dominanz erhebliche Nachteile mit
    sich: Produktion und Arbeitsplätze wandern verstärkt in die USA ab, während
    europäische Märkte offen bleiben und der Wettbewerbsdruck auf heimische Firmen
    zunimmt.

    Folgen und Handlungsspielräume für Unternehmen und Anleger
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener Wert
