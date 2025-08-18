Der wahre Deal hinter seiner Zollpolitik und wie Anleger davon profitieren können (FOTO)

Wien (ots) - Donald Trumps harte Rhetorik gegen Europa ist zurück und mit ihr

die Drohung neuer Strafzölle. Was politisch nach Muskelspiel aussieht, hat

wirtschaftlich konkrete Folgen: Vor allem deutsche Exporteure stehen unter

Druck. Doch inmitten der Unsicherheit eröffnen sich auch vielversprechende

Chancen für Anleger.



Zölle verschieben Märkte - und wer genau hinschaut, erkennt, wo sich neue

Gewinnerpositionen bilden. Dieser Beitrag verrät, welche Branchen profitieren

könnten und warum sich jetzt der Blick auf europäische Zulieferer und

inländische Konsumwerte besonders lohnt.





Wenn der Handelsfrieden wanktMit der Rückkehr von Donald Trumps protektionistischer Zollpolitik steigt derDruck auf Europas Wirtschaft deutlich. Was zunächst wie eine reine Drohgebärdewirkte, hat sich in konkrete Vereinbarungen verwandelt, die dentransatlantischen Handel neu ordnen und klare Machtverschiebungen offenbaren.Besonders einschneidend war der Marktschock vom 7. April, als Aktien- undKryptomärkte einbrachen und der Nasdaq von über 20.000 auf 15.000 Punkte fiel -für viele Regierungen das Signal, rasch auf Trumps Forderungen einzugehen, umeinen Handelskrieg zu vermeiden.Unternehmen müssen sich nun auf steigende Kosten, Margendruck und tiefgreifendeVeränderungen in einzelnen Branchen einstellen. Wer nicht schnell auf die neuenSpielregeln reagiert, riskiert, wichtige Exportmärkte einzubüßen.Fakten zur neuen HandelsordnungDie jüngsten Abkommen sind kein Ausdruck harmonischer Zusammenarbeit, sondernein deutliches Signal des amerikanischen Machtanspruchs. Für Europa bedeutet daskonkret: Auf seine Exporte in die USA werden künftig Zölle in Höhe von 15Prozent erhoben - deutlich weniger als die von Donald Trump zunächst angedrohten30 Prozent, aber dennoch eine erhebliche Belastung. Darüber hinaus verpflichtensich europäische Unternehmen, insgesamt 600 Milliarden Euro in den USA zuinvestieren, vor allem in Produktionsstätten und andere strategische Projekte.Zusätzlich wird Europa amerikanische Energie im Wert von 750 Milliarden Euroimportieren, was die wirtschaftliche Abhängigkeit weiter verstärkt.Ähnliche Vereinbarungen mit 10-Prozent-Zöllen haben auch Länder wie Japan,Großbritannien, die Philippinen und Vietnam getroffen. Das Hauptziel war es,maximale Belastungen zu verhindern, aus Angst vor einer Eskalation nachchinesischem Vorbild.Dennoch bringt diese Form wirtschaftlicher Dominanz erhebliche Nachteile mitsich: Produktion und Arbeitsplätze wandern verstärkt in die USA ab, währendeuropäische Märkte offen bleiben und der Wettbewerbsdruck auf heimische Firmenzunimmt.Folgen und Handlungsspielräume für Unternehmen und Anleger