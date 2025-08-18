Trump diktiert, Europa zahlt
Der wahre Deal hinter seiner Zollpolitik und wie Anleger davon profitieren können (FOTO)
Wien (ots) - Donald Trumps harte Rhetorik gegen Europa ist zurück und mit ihr
die Drohung neuer Strafzölle. Was politisch nach Muskelspiel aussieht, hat
wirtschaftlich konkrete Folgen: Vor allem deutsche Exporteure stehen unter
Druck. Doch inmitten der Unsicherheit eröffnen sich auch vielversprechende
Chancen für Anleger.
Zölle verschieben Märkte - und wer genau hinschaut, erkennt, wo sich neue
Gewinnerpositionen bilden. Dieser Beitrag verrät, welche Branchen profitieren
könnten und warum sich jetzt der Blick auf europäische Zulieferer und
inländische Konsumwerte besonders lohnt.
Wenn der Handelsfrieden wankt
Mit der Rückkehr von Donald Trumps protektionistischer Zollpolitik steigt der
Druck auf Europas Wirtschaft deutlich. Was zunächst wie eine reine Drohgebärde
wirkte, hat sich in konkrete Vereinbarungen verwandelt, die den
transatlantischen Handel neu ordnen und klare Machtverschiebungen offenbaren.
Besonders einschneidend war der Marktschock vom 7. April, als Aktien- und
Kryptomärkte einbrachen und der Nasdaq von über 20.000 auf 15.000 Punkte fiel -
für viele Regierungen das Signal, rasch auf Trumps Forderungen einzugehen, um
einen Handelskrieg zu vermeiden.
Unternehmen müssen sich nun auf steigende Kosten, Margendruck und tiefgreifende
Veränderungen in einzelnen Branchen einstellen. Wer nicht schnell auf die neuen
Spielregeln reagiert, riskiert, wichtige Exportmärkte einzubüßen.
Fakten zur neuen Handelsordnung
Die jüngsten Abkommen sind kein Ausdruck harmonischer Zusammenarbeit, sondern
ein deutliches Signal des amerikanischen Machtanspruchs. Für Europa bedeutet das
konkret: Auf seine Exporte in die USA werden künftig Zölle in Höhe von 15
Prozent erhoben - deutlich weniger als die von Donald Trump zunächst angedrohten
30 Prozent, aber dennoch eine erhebliche Belastung. Darüber hinaus verpflichten
sich europäische Unternehmen, insgesamt 600 Milliarden Euro in den USA zu
investieren, vor allem in Produktionsstätten und andere strategische Projekte.
Zusätzlich wird Europa amerikanische Energie im Wert von 750 Milliarden Euro
importieren, was die wirtschaftliche Abhängigkeit weiter verstärkt.
Ähnliche Vereinbarungen mit 10-Prozent-Zöllen haben auch Länder wie Japan,
Großbritannien, die Philippinen und Vietnam getroffen. Das Hauptziel war es,
maximale Belastungen zu verhindern, aus Angst vor einer Eskalation nach
chinesischem Vorbild.
Dennoch bringt diese Form wirtschaftlicher Dominanz erhebliche Nachteile mit
sich: Produktion und Arbeitsplätze wandern verstärkt in die USA ab, während
europäische Märkte offen bleiben und der Wettbewerbsdruck auf heimische Firmen
zunimmt.
Folgen und Handlungsspielräume für Unternehmen und Anleger
Folgen und Handlungsspielräume für Unternehmen und Anleger
