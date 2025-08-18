NUWAYS stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund nach vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Der Fußballclub habe trotz anspruchsvoller Vorjahreszahlen weiteres Umsatzwachstum erzielt und einen verbesserten Free Cashflow (FCF), schrieb Philipp Sennewald in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei aber etwas schwächer ausgefallen als erwartet. In der neuen Saison geht er wieder von einem Champions-League-Platz aus. Die Bewertung der Aktien bezeichnete er als "anspruchslos"./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:00 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,635EUR auf Tradegate (18. August 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: NUWAYS

Analyst: Philipp Sennewald

Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,20

Kursziel alt: 5,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,20 € , was eine Steigerung von +43,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer