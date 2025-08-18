NUWAYS stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund nach vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Der Fußballclub habe trotz anspruchsvoller Vorjahreszahlen weiteres Umsatzwachstum erzielt und einen verbesserten Free Cashflow (FCF), schrieb Philipp Sennewald in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei aber etwas schwächer ausgefallen als erwartet. In der neuen Saison geht er wieder von einem Champions-League-Platz aus. Die Bewertung der Aktien bezeichnete er als "anspruchslos"./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 06:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,635EUR auf Tradegate (18. August 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: NUWAYS
Analyst: Philipp Sennewald
Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,20
Kursziel alt: 5,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Sennewald
Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,20
Kursziel alt: 5,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte