Ether und XRP fallen vor anstehender Jerome Powells Rede in Jackson Hole

Auch Ethereum (ETH) verlor kräftig und notiert aktuell bei 4.262 US-Dollar, ein Rückgang von 4,7 Prozent innerhalb von 24 Stunden. XRP fiel um 4,86 Prozent auf Tagessicht und liegt im Wochenvergleich sogar 8,59 Prozent tiefer. Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) zeigen ein ähnliches Bild, beide mit Abschlägen von über 4,5 Prozent (Stand: 10:15 Uhr MESZ).

Am Montagmorgen rutschte Bitcoin (BTC) auf 115.335 US-Dollar ab – ein Tagesverlust von 2,3 Prozent. Auf Wochensicht ergibt sich sogar ein Minus von 5,16 Prozent.

Anleger im Wartemodus: Alles dreht sich um Powell

Die Nervosität an den Märkten rührt von der anstehenden Rede Jerome Powells beim traditionellen Notenbanktreffen im US-amerikanischen Jackson Hole (21.–23. August) her. Anleger spekulieren seit Wochen, ob die Federal Reserve ihre Geldpolitik im September lockern könnte.

Daten der Atlanta Fed zeigen, dass der Markt inzwischen eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember einpreist. Ein halber Prozentpunkt gilt dagegen nur noch mit 15 Prozent Wahrscheinlichkeit als möglich.

Doch genau diese Erwartungen könnten Powell ein Dorn im Auge sein. "Powell möchte nicht, dass der Markt eine Zinssenkung bereits als beschlossene Sache ansieh", sagte Ethan Harris, ehemaliger Chefökonom von Bank of America Securities. "Wenn die Erwartungen festgezurrt sind, ist es für die Fed schwer, noch gegenzusteuern."

Zwischen Inflationssorgen und Jobmarkt-Schwäche

Die jüngsten Wirtschaftsdaten zeichnen ein widersprüchliches Bild. Einerseits fiel das Jobwachstum schwächer aus als zuvor berichtet, andererseits steigt die Inflation nicht so schnell, wie Ökonomen befürchtet hatten. Diese Gemengelage erhöht den Druck auf die Fed, die Zinsen zu senken.

US-Finanzminister Scott Bessent forderte bereits offen einen kräftigen Zinsschritt von 50 Basispunkten im September – ein Szenario, das einige Republikaner ebenfalls favorisieren. Ökonomen halten dies jedoch für riskant. "Ein halber Prozentpunkt wäre nur denkbar, wenn die Fed ernsthaft eine Rezession befürchtet", sagte Michael Gapen, Chefökonom bei Morgan Stanley.

Historische Bühne in Jackson Hole

Jackson Hole gilt seit Jahren als inoffizielles Signalforum der US-Notenbank. Powell nutzte die Bühne bereits 2022, um einen harten Kurs gegen die Inflation anzukündigen, und stellte sich 2023 demonstrativ hinter den Arbeitsmarkt. Dieses Jahr steht er vor einem Balanceakt: Soll er den Fokus stärker auf das Risiko steigender Preise legen oder auf die zunehmende Schwäche am Arbeitsmarkt?

"Der Powell, den ich kenne, will datenabhängig bleiben und sich nicht festlegen, bevor er muss", sagte Richard Clarida, ehemaliger Fed-Vize und heute Berater bei Pimco. "Selbst wenn im September gesenkt wird, wird die Kommunikation entscheidend sein: Ein einmaliger Schritt oder der Beginn einer Serie?"

Sollte Powell in Jackson Hole die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September dämpfen, droht eine abrupte Neubewertung über alle Assetklassen hinweg – mit möglichen Folgen nicht nur für Krypto, sondern auch für Aktien und Anleihen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



