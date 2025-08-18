Renk prüft US-Standort: Droht jetzt die Flucht der deutschen Rüstungsbranche?

CEO Alexander Sagel bestätigte die Pläne während einer Telefonkonferenz nach den Quartalszahlen. "Wenn wir sie [hunderte Getriebe] nicht in Deutschland produzieren können, werden wir diese Mengen in ein anderes Werk verlagern, zum Beispiel in die USA. Das könnte vielleicht acht bis zehn Monate dauern, aber falls es keine Fortschritte gibt, werden wir diesen Schritt gehen, weil wir dieses Geschäft haben", sagte er. Eine vollständige Verlagerung könnte laut Sagel bis zu zehn Monate dauern.

Der deutsche Rüstungs- und Getriebehersteller Renk erwägt eine Verlagerung seiner Waffenproduktion in die USA. Hintergrund sind die von der Bundesregierung angekündigten Exportstopps nach Israel, die Teil einer breiteren Einschränkung für Lieferungen in den Gazastreifen sind. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Freitag erklärt, Deutschland werde "die Ausfuhr von Waffen, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, aussetzen".

Israel macht aktuell rund zwei bis drei Prozent des Renk-Geschäfts aus. Dennoch könnte eine Verlagerung weitreichende Folgen haben. Zum einen würde das Unternehmen unabhängiger von den deutschen Exportauflagen und hätte direkten Zugang zum größten Rüstungsmarkt der Welt. Zum anderen könnte Berlin dadurch Einfluss auf die Geschäftstätigkeit deutscher Konzerne verlieren.

Analysten sehen in dem Schritt sowohl Chancen als auch Risiken. Befürworter sprechen von größerer Flexibilität und einer Risikostreuung, die Renk weniger anfällig für politische Entscheidungen in Deutschland machen würde. Kritiker warnen hingegen, dass Arbeitsplätze und technologisches Know-how ins Ausland abwandern könnten. Zudem könnte ein solcher Schritt eine Signalwirkung auf andere Unternehmen der Branche haben, die ebenfalls über Möglichkeiten nachdenken dürften, deutsche Exportbeschränkungen zu umgehen.

Die Debatte über Renk wirft damit ein Schlaglicht auf die Spannung zwischen geopolitischen Verpflichtungen und wirtschaftlichen Interessen. Für die Bundesregierung könnte ein Produktionsabzug nicht nur zum Verlust von Industriekompetenz führen, sondern auch ihre politische Steuerungsmacht in Rüstungsfragen schwächen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,37 % und einem Kurs von 63,58EUR auf Tradegate (18. August 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



