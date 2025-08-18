Betreuungsleistungen für Senioren immer noch Stiefkind der deutschen Pflegelandschaft

Essen (ots) - - Anerkennung und Finanzierung des Betreuungssektors mangelhaft



- Bundespolitik brauche Weitsicht und Mut



- persönliches Budget für jeden pflegebedürftigen Menschen gefordert



"Betreuungsleistungen sind bislang das Stiefkind innerhalb der deutschen

Pflegelandschaft", ist Paul Fülbrandt, Promedica Partner in der Region

Dinslaken, der Überzeugung. "Dabei sind diese grundlegenden Leistungen besonders

wichtig, da die medizinische Behandlungspflege nur wenige Minuten am Tag für

einen pflegebedürftigen Menschen ausmacht. Der Rest ist Aktivierung, Betreuung,

Hauswirtschaft und die Tagesstrukturierung bei demenziell erkrankten Senioren.

Die Bundespolitik und auch die Kassen sprechen und denken jedoch einzig und

allein in Pflege", sagt Fülbrandt.





Von den 5,7 Millionen pflegebedürftigen Menschen werden 86 Prozent zuhause

versorgt. Dies zumeist durch Angehörige selbst, oder mit der Unterstützung eines

Pflege- und/oder Betreuungsdienstes. Da sei es nicht verwunderlich, so

Fülbrandt, dass sich die Anzahl der Beschäftigten in der ambulanten

Pflegeversorgung in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt hätte, wie das

Statistische Bundesamt nachweist. Fachkräfte machten davon aber nur einen Anteil

von unter 50 Prozent aus. Der größere Teil aller Leistungen würde täglich durch

angelernte Hilfskräfte, wie Alltagsbegleiterinnen und Betreuungskräfte,

geleistet werden.



Ausländische Betreuungskräfte leisten wertvollen Beitrag zur Pflegequalität



"Die DESTATIS- Zahlen verdeutlichen, dass sich Menschen - auch bei Eintritt in

die Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit - ein Leben zuhause wünschen. Sie zeigen

aber auch, dass deutsche und ausländische Hilfskräfte sehr wohl in der Lage

sind, eine gute Versorgungsqualität in der Häuslichkeit der Menschen zu

gewährleisten. Die Politik zollt diesem Umstand von der Anerkennung und der

Finanzierung her kaum Aufmerksamkeit. Es ist für Familien allemal besser, die

eigenen Angehörigen durch die "legal beschäftigte Polin" gut versorgt zu wissen,

als den Pflegedienst für die Minutenpflege hoch zu entlohnen", ist sich Paul

Fülbrandt sicher.



Neben dem Pflegegeld und oftmals den Leistungen aus der jährlich zu

beantragenden Kurzzeit- und Verhinderungspflege, erhielten die Familien jedoch

keine finanzielle Unterstützung. Und dies vor dem Hintergrund der stetig

steigenden Heimentgelte für einen stationären Pflegeplatz, der 30 bis 40 Prozent

über den Betreuungs- und Pflegekosten zuhause läge.



Festes Budget für pflegebedürftige Menschen brächte Vereinfachung und

Rechtssicherheit



"Die Betreuungswirtschaft braucht Anerkennung, Rechtssicherheit und finanzielle

Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Ein festes Budget für jeden

pflegebedürftigen Menschen, mit dem die Leistungen der eigenen und freien Wahl

zu finanzieren wären, könnte dabei ein Ansatz sein. Dafür braucht es Weitsicht

und Mut bei den politisch Handelnden in Berlin. Die betroffenen Familien würden

es als Wähler danken", ist sich Betreuungsunternehmer Fülbrandt sicher.



Über die Promedica24 Gruppe:



Als Europas größter Dienstleister der häuslichen Betreuung für hilfebedürftige

Menschen, erbringt die Promedica24 Gruppe mit über 5.800 Alltagsbetreuenden alle

Leistungen aus einer Hand: von der Personalgewinnung in Polen, Bulgarien,

Slowakei und Rumänien über die Sprachausbildung und Schulungsmaßnahmen, die

Planung der Einsätze, die Anreise mit der firmeneigenen Busflotte bis hin zu

einer intensiven persönlichen Begleitung vor Ort. Als Komplettanbieter erfüllt

die Promedica24 Gruppe seit 20 Jahren alle erforderlichen Aufgaben zur

häuslichen Betreuung, um hilfebedürftigen Menschen den Verbleib in den eigenen

vier Wänden zu ermöglichen und pflegende Angehörige zu entlasten. Mehr als

56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2004 die Vorteile der häuslichen

Rundum-Betreuung. Die Betreuungsleistungen sind durch umfassende

Qualitätsstandards sorgfältig abgesichert. Regionale Partner sorgen für den

reibungslosen Ablauf. Die Promedica24 Gruppe garantiert hundertprozentige

Rechtssicherheit, die uneingeschränkte Legalität der Beschäftigung sowie die

Einhaltung sozialrechtlicher Standards. http://www.promedica24.de



