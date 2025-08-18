flatexDEGIRO - Aktie mit Kurssprung +5,11 % - 18.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die flatexDEGIRO Aktie. Mit einer Performance von +5,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von flatexDEGIRO einen Gewinn von +9,89 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -3,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von flatexDEGIRO +82,74 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

flatexDEGIRO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,19 % 1 Monat +0,75 % 3 Monate +9,89 % 1 Jahr +111,35 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,10 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.