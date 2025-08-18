UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1975 auf 1950 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sei im zweiten Quartal etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Justin Forsythe in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe der Zahlungsdienstleister den Jahresausblick nach unten revidiert. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 leicht abwärts./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 1.439EUR auf Tradegate (18. August 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1950

Kursziel alt: 1975

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

